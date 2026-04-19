Έκπληξη στο ΣΕΦ: Φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στον αγώνα Ολυμπιακός- Άρης [βίντεο] - iefimerida.gr

Ρομαντική στιγμή σημειώθηκε στο ΣΕΦ, όπου φίλαθλος του Ολυμπιακού έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ένας φίλαθλος των «ερυθρολεύκων» αποφάσισε να… γονατίσει και να χαρίσει δαχτυλίδι στη σύντροφό του, κάνοντάς της πρόταση γάμου.

Όταν ο Παντελής έδωσε το δαχτυλίδι στην Ολυμπία, εκείνη συγκινημένη απάντησε «ναι», με το ερωτευμένο ζευγάρι να αγκαλιάζεται και να χαρίζει ένα ρομαντικό στιγμιότυπο στην αναμέτρηση.

Όλο το γήπεδο τους αποθέωσε, ενώ στην πρόταση γάμου βοήθησε και η μασκότ του Ολυμπιακού, ο Θρυλέων.

