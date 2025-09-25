 Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ

Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ
Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οποαδί της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, μετά τη λήξη του αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (17/9).

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούνταν στη Θύρα 4 του γηπέδου, προέβησαν σε σπάσιμο 20 πλαστικών καθισμάτων, προκαλώντας με την πράξη αυτή την τιμωρία της ΠΑΕ.

Για τον ίδιο αγώνα, η ΔΕΑΒ αποφάσισε την απαλλαγή ενός -ανήλικου- φυσικού προσώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που κατηγορείτο για τη φθορά ενός καθίσματος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΟΚ πρόστιμο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ