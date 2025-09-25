Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ - iefimerida.gr

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οποαδί της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, μετά τη λήξη του αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (17/9).
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούνταν στη Θύρα 4 του γηπέδου, προέβησαν σε σπάσιμο 20 πλαστικών καθισμάτων, προκαλώντας με την πράξη αυτή την τιμωρία της ΠΑΕ.
Για τον ίδιο αγώνα, η ΔΕΑΒ αποφάσισε την απαλλαγή ενός -ανήλικου- φυσικού προσώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που κατηγορείτο για τη φθορά ενός καθίσματος.
