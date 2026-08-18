Τα δύο πρόσωπα που ήταν παντού μαζί με τον Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε στο πλευρό του δύο ανθρώπους που αποτέλεσαν σταθερά σημεία αναφοράς στο ταξίδι της μεγάλης μεταγραφής του στην Ντόρτμουντ.

Οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την απόκτησή του, με πενταετές συμβόλαιο και με τον τρόπο αυτό έκλεισε τον κύκλο του 23χρονου μεσοεπιθετικού στον ΠΑΟΚ.

Μετά τις υπογραφές, οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν και το νούμερο, με το οποίο θα αγωνίζεται ο 23χρονος στο «Signal Iduna Park».

Οπως έγινε γνωστό, ο Κωνσταντέλιας, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του έχοντας το «45» στην πλάτη του. Σε αυτό το ταξίδι, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη μεγάλη μεταγραφή στη Γερμανία, ο πρώην, πλέον, παίκτης του ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνος.

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