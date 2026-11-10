Προς αναβολή το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ -Οι σκέψεις των «ερυθρολεύκων» - iefimerida.gr

Στον Ολυμπιακό σκέφτονται την πιθανότητα να ζητήσουν αναβολή για το ντέρμπι της 5ης Δεκεμβρίου απέναντι στην ΑΕΚ.

Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη Super League είναι προγραμματισμένο στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά η πλευρά των «ερυθρολεύκων» σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή.

Ένα δικαίωμα που έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, μια φορά τη σεζόν. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν σκέψεις για να ζητηθεί η αναβολή, καθώς το πρόγραμμα της ομάδας εκείνη την περίοδο είναι φορτωμένο μεταξύ άλλων και με ντέρμπι «αιωνίων».

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Τσέλιε στη League Phase του Europa League. Το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ βρίσκεται ακριβώς στο ενδιάμεσο και στον Ολυμπιακό σκέφτονται να ζητήσουν την αναβολή, κάτι που όμως θα αποφασιστεί οριστικά τις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ πριν και μετά τον Ολυμπιακό

Από την πλευρά της ΑΕΚ, οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τον Αστέρα AKTOR στις 2 Δεκεμβρίου για το Κύπελλο, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου υποδέχονται τη Γαλατάσαραϊ για τη League Phase του Champions League.