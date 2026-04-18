Έγραψε ιστορία η Μαρί Λουίζ Έτα στη Μπουντεσλίγκα -Πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια στο πρωτάθλημα - iefimerida.gr

Η Μαρί-Λουίζ Έτα κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο για το γερμανικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην Μπουντεσλίγκα.

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη, να αναλαμβάνει ως κανονική head coach στην γερμανική ομάδα , αλλά δυστυχώς γι' αυτήν το ντεμπούτο της στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα της γνώρισε εντός έδρας ήττα, από τη Βόλφσμπουργκ με 2-1.

Η νέα προπονήτρια της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Bundesliga 1. FC Union Berlin, Marie-Louise Eta / Φωτογραφία: AP

Ιστορική η ανάληψη καθήκοντος

Η 34χρονη πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια ανέλαβε τα ηνία της Ουνιόν Βερολίνου, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καθοδηγεί ομάδα στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου (όχι ως υπηρεσιακή, αλλά με πρόσληψη), αλλά και συνολικά μία από τις πρώτες στο ευρωπαϊκό Big-5.

Υποδοχή και προσδοκίες

Η επιλογή της από τη διοίκηση της ομάδας προκάλεσε έντονη δημοσιότητα, με το γήπεδο να γεμίζει από φίλους της Ουνιόν που την αποθέωσαν, δημιουργώντας ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Αγώνας με αρνητική εξέλιξη

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Βόλφσμπουργκ προηγήθηκε νωρίς και διεύρυνε το σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ η Ουνιόν κατάφερε μόνο να μειώσει στο φινάλε, γνωρίζοντας την ήττα σε ένα παιχνίδι με έντονη βαθμολογική σημασία.

Στιγμιότυπα από τον αγώνα:

Ντανίλχο Ντόεκι της Γιούνιον, αριστερά,και Ντζέναν Πεϊτσίνοβιτς της Βόλφσμπουργκ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της γερμανικής Μπουντεσλίγκα / Φωτογραφία: AP

Γιόακιμ Μάλε της Βόλφσμπουργκ και Τιμ Σκάρκε της Γιούνιον / Φωτογραφία: AP / Ebrahim Noroozi

