Με τον προπονητή της U-21 θα πάει η Ιταλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο στο Παγκρήτιο - iefimerida.gr

Με τον προπονητή της U-21 θα πάει η Ιταλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο στο Παγκρήτιο

Ο Σίλβιο Μπαλντίνι που θα οδηγήσει την Εθνική Ιταλίας στο φιλικό με την Ελλάδα / Φωτογραφία: Χ
Με τον προπονητή της Under-21 Σίλβιο Μπαλντίνι θα αγωνιστεί η Ιταλία στους δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, ανακοίνωσε (10/4) η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC).

Ποιος είναι ο Σίλβιο Μπαλντίνι που θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας

Ο Μπαλντίνι, είναι προπονητής της U-21 της Ιταλίας από τον Ιούλιο του 2025 και στις 3 Ιουλίου θα καθίσει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας για το φιλικό με το Λουξεμβούργο και στις 7 Ιουνίου θα έρθει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει την «γαλανόλευκη».

Έχοντας προπονήσει στο παρελθόν ομάδες όπως η Παλέρμο, η Πάρμα και η Έμπολι, είναι γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους προπόνησής του: τον περασμένο Οκτώβριο, όλοι οι παίκτες της Ελπίδων προπονήθηκαν φορώντας επιθέματα στα μάτια, κυρίως για να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους.

Μετά την εκλογή προέδρου στην ιταλική ομοσπονδία η πρόσληψη προπονητή -Φαβορί ο Αντόνιο Κόντε

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ιταλίας δεν έχει προπονητή, καθώς ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό των «ατζούρι» από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου θα δώσει το παρών η Βοσνία, που τους απέκλεισε στα πέναλτι.

Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γκραμπιέλε Γκραβίνα, κάτι που σημαίνει ότι ο επόμενος προπονητής θα προσληφθεί μετά τις εκλογές για νέο πρόεδρο, οι οποίες και θα πραγματοποιηθούν στις 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, σε πρώτο πλάνο φαίνεται να βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος ήταν προπονητής των «ατζούρι» την διετία 2014-16 και τώρα έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

