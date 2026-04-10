Με τον προπονητή της U-21 θα πάει η Ιταλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο στο Παγκρήτιο - iefimerida.gr

Με τον προπονητή της Under-21 Σίλβιο Μπαλντίνι θα αγωνιστεί η Ιταλία στους δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, ανακοίνωσε (10/4) η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC).

Ποιος είναι ο Σίλβιο Μπαλντίνι που θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας

Ο Μπαλντίνι, είναι προπονητής της U-21 της Ιταλίας από τον Ιούλιο του 2025 και στις 3 Ιουλίου θα καθίσει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας για το φιλικό με το Λουξεμβούργο και στις 7 Ιουνίου θα έρθει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει την «γαλανόλευκη».

Έχοντας προπονήσει στο παρελθόν ομάδες όπως η Παλέρμο, η Πάρμα και η Έμπολι, είναι γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους προπόνησής του: τον περασμένο Οκτώβριο, όλοι οι παίκτες της Ελπίδων προπονήθηκαν φορώντας επιθέματα στα μάτια, κυρίως για να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ιταλίας δεν έχει προπονητή, καθώς ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό των «ατζούρι» από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου θα δώσει το παρών η Βοσνία, που τους απέκλεισε στα πέναλτι.

Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γκραμπιέλε Γκραβίνα, κάτι που σημαίνει ότι ο επόμενος προπονητής θα προσληφθεί μετά τις εκλογές για νέο πρόεδρο, οι οποίες και θα πραγματοποιηθούν στις 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, σε πρώτο πλάνο φαίνεται να βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος ήταν προπονητής των «ατζούρι» την διετία 2014-16 και τώρα έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027.