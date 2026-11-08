Επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τον Λούκα Μπάνκι -Επίσημα προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο - iefimerida.gr

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ και της Εφές, Λούκα Μπάνκι ανακοινώθηκε και επίσημα από την Αρμάνι Μιλάνο της οποίας βρισκόταν στον πάγκο ξανά πριν από έντεκα χρόνια.

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Λούκα Μπάνκι, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο Ιταλό προπονητή, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της ομάδας, έντεκα χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στον σύλλογο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για πολυετή συμφωνία, με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί ότι ο Μπάνκι διατηρεί, παράλληλα, κανονικά και τον ρόλο του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας.

Επιστροφή μετά από 11 χρόνια και νέα εποχή στο Μιλάνο

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ και της Αναντολού Εφές επιστρέφει στον πάγκο της Αρμάνι, όπου είχε εργαστεί και την περίοδο 2013-2015. Αυτή τη φορά, καλείται να αναλάβει μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, με πρώτο στόχο να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας και να την επαναφέρει σε τροχιά επιτυχιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπάνκι παίρνει τη θέση του Πέπε Ποέτα, ο οποίος αποχώρησε μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν. Η διοίκηση της Αρμάνι αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αναζητώντας τον άνθρωπο που θα μπορέσει να δώσει νέα πνοή στο σύνολο του Μιλάνου.

Αποστολή... ανατροπής στην EuroLeague για Αρμάνι

Το έργο του 60χρονου τεχνικού μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι. Η Αρμάνι Μιλάνο πραγματοποιεί ένα πολύ κακό ξεκίνημα στην EuroLeague, μετρώντας μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές και έχοντας υποχωρήσει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, με ρεκόρ 1-9, μαζί με την Μπασκόνια.

Ο έμπειρος Ιταλός επιστρέφει, έτσι, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά την τελευταία του παρουσία με την Αναντολού Εφές το 2025, έχοντας μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση.

Στο Μιλάνο ποντάρουν στην εμπειρία, τη γνώση της EuroLeague και την προπονητική προσωπικότητα του Μπάνκι, προκειμένου να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα και να βάλουν ξανά την ομάδα στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τιμή μου, έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών που με περιμένουν»

«Είναι τιμή μου που επιστρέφω στην τεχνική ηγεσία της Ολίμπια Μιλάνο και εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στην ιδιοκτησία, η οποία έκρινε ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσω την ομάδα σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, καθώς και στον Πρόεδρο Πετρούτσι, που μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω ως προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.

Και, φυσικά, η σκέψη μου στρέφεται ειλικρινά στον προκάτοχό μου, Πέπε Ποέτα, ο οποίος, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έγραψε ανεξίτηλες σελίδες στην ιστορία ενός συλλόγου τέτοιου βεληνεκούς. Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών που με περιμένουν, ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου με τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα κάποιου που είναι άξιος μιας τόσο υψηλού κύρους θέσης».