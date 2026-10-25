Προμηθέας-Ολυμπιακός 45-85: Μεσημεριανός περίπατος με 40άρα στην Πάτρα και τώρα... διπλή αγωνιστική [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός πέρασε με άνεση (45-85) από την Πάτρα, κάνοντας συντήρηση ενόψει της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague.

Παρότι συνεχίζει να έχει σημαντικές στο ρόστερ του, ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Προμηθέα, περνώντας με 40άρα (45-85) από την Πάτρα για το 4/4 στη φετινή Basket League.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε στη λίστα των ξένων τον Κόρι Τζόσεφ, για να μην είναι μοναδικός πόιντ γκαρντ ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, μετά και τις απουσίες των Εβάν Φουρνιέ, Γιαν Μοντέρο αλλά και την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Και ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά απέναντι στους Πατρινούς, με ένα διαρκές ξέσπασμα από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και έπειτα, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά ο εξαιρετικός Εμπάι Εντιάι με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε 14 και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ άλλους 10.

Ξέσπασε από τα μέσα της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φυσιολογικά δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια και διάθεση, με κοντό rotation και απουσίες στα γκαρντ. Οι Πειραιώτες μπήκαν νωχελικά και με 1/7 τρίποντα δεν μπορούσαν να χτίσουν διαφορά. Εξ ου και ο Προμηθέας που έβρισκε σκορ στο τρανζίσιον, έμενε κοντά σε ένα σκορ που τον βόλευε, μειώνοντας από το 8-15 (8').

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Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έδωσε λύσεις και ο Αρμς μείωσε σε 19-21, όμως κάπου εκεί, στα μέσα της δεύτερης περιόδου άλλαξαν τα δεδομένα. Όχι ότι ο Ολυμπιακός σούταρε καλύτερα, αλλά είχε τον Μιλουτίνοφ να μαζεύει επιθετικά ριμπάουντ και τον Εντιάι να τελειώνει φάσεις σε όλες τις καταστάσεις.

Εκτοξεύτηκε η διαφορά για την άνετη νίκη του Ολυμπιακού

Ο Σέρβος σέντερ έστειλε τη διαφορά πάνω από τους 10 (22-33, 17') και έκτοτε τα πάντα απλοποιήθηκαν. Ο Ολυμπιακός δεν κοίταξε ποτέ πίσω, το αντίθετο μάλιστα. Η τρίτη περίοδος με άξονα τη δημιουργία του Μίλερ ΜακΙντάιρ ξεκίνησε με ένα σερί 0-10 και επί της ουσίας το ενδιαφέρον για την έκβαση του ματς ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να κάνει συντήρηση της διαφοράς.

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Την ώρα που ο Βεζένκοφ βρήκε για τα καλά το χέρι του από την περίμετρο και η ένταση στην άμυνα των «ερυθρολεύκων» ανέβηκε κατακόρυφα. Οι γηπεδούχοι σκόραραν μονάχα οκτώ πόντους στην τρίτη περίοδο και η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 40-76 (33').

Φυσικά ο Μπαρτζώκας άνοιξε εντελώς το rotation, δίνοντας ευκαιρίες στον Πάπας, τον Μπουρνελέ και τον Καραγιαννίδη, με το παιχνίδι να κλείνει στο +40 (45-85).

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.

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Συνεχίζει να «εκτελεί» ο Κολοσσός

Τη δεύτερη νίκη του στην Basket League πανηγύρισε ο Κολοσσός Ρόδου, με 80-70 επί των Βίκος Falcons. Οι Ροδίτες έδειξαν ξανά στο παρκέ το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό τους, το μακρινό σουτ και με 12/30 τρίποντα (40%) έκαναν εύκολη τη δουλειά τους στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό ο Σι Τζέι Χάρις με 19, ενώ για τους Βίκος Falcons πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Φλόιντ με 14.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70.