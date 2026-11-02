Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη στο Χονγκ Κονγκ και πρόκριση στη φάση των «16» - iefimerida.gr

Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μαρία Σάκκαρη στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ που ξεπέρασε το εμπόδιο της 24χρονης lucky loser, Νο153 στον κόσμο, Κάρολ Γιανγκ Σου Λι.

Σε 1 ώρα και 33 λεπτά, η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση με 2-0 σετ (6-1, 6-4), στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για το 2026, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να παίζει σταθερά πίσω από το σερβίς της και να βρίσκει συνολικά τρία break κόντρα στην Αμερικανίδα Γιανγκ Σου Λι.

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Αν και η Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο σετ, στο δεύτερο έκανε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τη ζωή της δύσκολη και χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλη της την ποιότητα για να «καθαρίσει» την υπόθεση και νίκη στην επόμενη φάση του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Στο πρώτο σετ κέρδισε το 62% (8/13) των πόντων πίσω από το δεύτερο σερβίς της. Στον δεύτερο γύρο στο Χονγκ Κονγκ, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια από την «αυστραλιανή» μονομαχία ανάμεσα σε Μάντισον Ίνγκλις (Νο.135) και Μάγια Τζόιντ (Νο.90).

«Καθάρισε» την Λι η Μαρία Σάκκαρη με τρομερό πρώτο σετ

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε με το πόδι στο γκάζι στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Με δύο breaks και τρία διαδοχικά holds στο σερβίς της, η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε γρήγορα με 5-0, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

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Η πίεσή της έφερε την αντίπαλό της σε δύσκολη θέση, με τη Λι να υποπίπτει σε αρκετά λάθη. Η Σάκκαρη δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και κατέκτησε το πρώτο σετ με εμφατικό 6-1, έπειτα από 38 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα της αναμέτρησης διαφοροποιήθηκε, καθώς η Λι ανέβασε την απόδοσή της και έβαλε μεγαλύτερη πίεση στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Σάκκαρη δεν βρήκε την ίδια ευκολία στο παιχνίδι της, ενώ παρά τις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε για break, δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε πλεονέκτημα.

Παρά τις δυσκολίες, η Ελληνίδα διατήρησε την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή της στα κρίσιμα σημεία. Στο ένατο game κράτησε με χαρακτηριστική άνεση το σερβίς της, χωρίς να παραχωρήσει ούτε πόντο, παίρνοντας το προβάδισμα με 5-4.

Στη συνέχεια, παρέμεινε σταθερή στο σερβίς της, ολοκλήρωσε τη δουλειά με 6-4 και «σφράγισε» τη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.