Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Ντεμπούτο με περίπατο για την εθνική κόντρα στη Ρουμανία (91-64) - iefimerida.gr

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Ντεμπούτο με περίπατο για την εθνική κόντρα στη Ρουμανία (91-64)

Οι παίκτες της Εθνικης πανηγυρίζουν
Ποδαρικό με το δεξί στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ για την εθνική / Φωτογραφία: EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με το άνετο 91-64 η εθνική Ελλάδος μπάσκετ επικράτησε της Ρουμανίας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Την επιτυχία της την... υπέγραψε με την αποτελεσματικότητά της από τα 6.75 (13/30 τρίποντα) και το «καυτό» χέρι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (18 πόντοι, με 4/7 τρίποντα), του απόλυτα εύστοχου Νίκου Περσίδη (17 πόντοι με 1/1 βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα και του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Εξαιρετικός ήταν -επίσης στην πρώτη εμφάνισή του με την εθνική Ανδρών- ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Ρουμανία ήταν ο Μιχάι Ματσιούτσα (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Το παιχνίδι

Με τον Λαρεντζάκη να εκτελεί ποικιλοτρόπως και τον Σαμοντούροφ να στηρίζει το έργο του, η Ελλάδα βρέθηκε με το... καλησπέρα στο +11 (4’ 15-4). Απόσταση η οποία, στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με buzzer beater του Τολιόπουλου, «ανέβηκε» στο +17 (29-12).

Η Ρουμανία «απάντησε» με σερί 0-8, έχοντας επιθετικούς εκφραστές τους Τοχάταν, Νικολέσκου, Ντικολέσκου, πλησίασε στους 9 πόντους (12’ 29-20), η «γαλανόλευκη», όμως, έβγαλε τάχιστα αντίδραση και με επιμέρους 16-6 ξέφυγε στο 19’ με +19 (45-26).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 (5/8 τρίποντα), με τους Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ, Μήτρου-Λονγκ, η Ελλάδα βρέθηκε στο 27’ στο +30 (66-36), απλοποιώντας, με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση υπέρ της.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, στη διάρκεια της οποία η εθνική, με συνεχείς πόντους από τον Περσίδη και δύο δίποντα από τους Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +36 (33’ 81-45).

Επόμενη αναμέτρηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, για τα «παράθυρα», είναι την Κυριακή (30/11), εκτός έδρας, κόντρα στην Πορτογαλία.

Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Τζάκομπς (Βέλγιο), Πρπα (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραΐτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαΐτζάκης 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροφ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μιχάι Βλαντ Σιλβασάν ): Τοχάταν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικολέσκου 5, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλα 2, Ούτα 8, Ματσιούτσα 13 (3).

