 Πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού έβαλε 42 πόντους στις ΗΠΑ
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Πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού έβαλε 42 πόντους στις ΗΠΑ

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Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, εναντίον των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τον Δεκεμβρίου του 2023, στο Σολτ Λέικ Σίτι
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, εναντίον των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τον Δεκεμβρίου του 2023, στο Σολτ Λέικ Σίτι / Φωτογραφία: AP / Isaac Hale

Πράγματα και θαύματα από τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν, στην G-League.

Το ξεκίνημα της σεζόν βρήκε τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, για ακόμα μια φορά, να παλεύει για μια ευκαιρία στις ΗΠΑ. Οι Rio Grande Valley Vipers του έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστεί στη G-League και εκείνος με τη σειρά του έρχεται να επιβεβαιώσει πως είναι παίκτης με πολύ υψηλές δυνατότητες.

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