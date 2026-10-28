 Πρώην παίκτης της Τσέλσι παράτησε την μπάλα για να γίνει πορνοστάρ και τώρα κατηγορείται για βιασμό - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πρώην παίκτης της Τσέλσι παράτησε την μπάλα για να γίνει πορνοστάρ και τώρα κατηγορείται για βιασμό

Οι οπαδοί της Τσέλσι
Οι οπαδοί της Τσέλσι/Φωτογραφία:AP
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Κάποτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποκλινόταν στο ταλέντου, πλέον στα 38 του χρόνια ο Φάμπιο Παίμ λαμβάνει μέρος σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου και κατηγορείται για βιασμό 20χρονης φοιτήτριας.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει στις 18 Νοεμβρίου ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και νυν πορνοστάρ, Φάμπιο Πάιμ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει απόπειρα βιασμού, παράνομη εισβολή σε κατοικία και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

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