Πρώην παίκτης της Τσέλσι παράτησε την μπάλα για να γίνει πορνοστάρ και τώρα κατηγορείται για βιασμό - iefimerida.gr

Κάποτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποκλινόταν στο ταλέντου, πλέον στα 38 του χρόνια ο Φάμπιο Παίμ λαμβάνει μέρος σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου και κατηγορείται για βιασμό 20χρονης φοιτήτριας.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει στις 18 Νοεμβρίου ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και νυν πορνοστάρ, Φάμπιο Πάιμ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει απόπειρα βιασμού, παράνομη εισβολή σε κατοικία και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
- Όλες οι ειδήσεις
- Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2: Αυτό το μεσημέρι ανήκε στον Θρύλο του Ελ Αραμπί! [βίντεο]
- Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο «καυτός» σουτέρ Λέλαντ Γουόκερ -Θα αγωνιστεί δανεικός στην Κλουζ τη φετινή σεζόν [βίντεο]
- Elite Γερμανός διαιτητής στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο