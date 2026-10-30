 Πρώην παίκτης της ΑΕΚ έχει φτάσει στα άκρα με την ομάδα του - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πρώην παίκτης της ΑΕΚ έχει φτάσει στα άκρα με την ομάδα του

Ο Μάρκο Λιβάγια με την φανέλα της ΑΕΚ
Ο Μάρκο Λιβάγια με την φανέλα της ΑΕΚ / EUROKINISSI / ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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Αβέβαιο παρουσιάζεται το μέλλον του Μάρκο Λιβάγια στη Χάιντουκ Σπλιτ, καθώς ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ έχει χάσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Το μέλλον του Μάρκο Λιβάγια στη Χάιντουκ Σπλιτ βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Κροατία, με τον άλλοτε επιθετικό της ΑΕΚ να έχει χάσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διατηρούσε τα προηγούμενα χρόνια. Η σχέση του με τον προπονητή της ομάδας, Γκονσάλο Γκαρσία, φαίνεται πως περνά μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ενώ τα κροατικά δημοσιεύματα δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

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