Το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού: Το ξεκίνημα... βουνό και τα δύο τρόπαια που διεκδικεί σε μία εβδομάδα - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός μπαίνει τις επόμενες ημέρες σε ρυθμούς προπονήσεων, έχοντας μπροστά του δύο τρόπαια σε διάστημα μίας εβδομάδας τον Σεπτέμβριο.

Οι Πειραιώτες, μετά και την τελευταία προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ολοκλήρωσαν τις μεταγραφές τους, τουλάχιστον μέχρι να προκύψει μεσούσης της σεζόν κάτι ενδιαφέρον για τη θέση «3».

Έτσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης μπαίνουν σε μουντ προπονήσεων από τις επόμενες ημέρες, έχοντας να διαχειριστούν και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν.

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Με τους παίκτες που έχουν υποχρεώσεις στις εθνικές ομάδες, ένεκα των «παραθύρων» να απουσιάζουν, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν στις 20 και 21 Αυγούστου τις απαιτούμενες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, για να μπουν σταδιακά στο πρόγραμμα προπονήσεων, περιμένοντας την επιστροφή των διεθνών.

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τα δύο Super Cup σε διάστημα μίας εβδομάδας

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα φιλικά του, έχοντας μπροστά του δύο δυνατά τουρνουά και τέσσερα τεστ σε Κρήτη και Κύπρο, για να μπει σταδιακά σε μουντ επισήμων υποχρεώσεων.

Αρχή γίνεται στο Super Cup της EuroLeague εκεί όπου οι "ερυθρόλευκοι" θα βρεθούν μαζί με τις Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ και την οικοδέσποινα Ντουμπάι BC στις 18-19 Σεπτεμβρίου.

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Για να ακολουθήσει η πρεμιέρα της EuroLeague, εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Άλλωστε, οι Πειραιώτες έχουν τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις στο ξεκίνημα, ζητώντας κάτι τέτοιο μιας και οι εργασίες για την ανακαίνιση του ΣΕΦ συνεχίζονται.

Ενώ ακολουθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου το ελληνικό Super Cup, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει για Ρόδο άμεσα, εκεί όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο του απέναντι σε Παναθηναϊκό AKTOR, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Για να ακολουθήσει η πρώτη διπλή αγωνιστική της σεζόν, με τα παιχνίδια σε Κάουνας και Μπολόνια απέναντι σε Ζάλγκιρις και Βίρτους αντίστοιχα, στις 29 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα των φιλικών του Ολυμπιακού

Φιλικός Αγώνας 30/8

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: 4/9

Ολυμπιακός - Ερυθρός/Μιλάνο: 6/9

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: 11/9

Ολυμπιακός - Μακάμπι: 13/9

Το απαιτητικό ξεκίνημα στη σεζόν για τον Ολυμπιακό