Απίστευτο σκηνικό στην Αλβανία: Πρόεδρος μπήκε στα αποδυτήρια με μαύρη σακούλα γεμάτη μετρητά για πριμ και έγινε viral [βίντεο] - iefimerida.gr

«Βροχή» τα χαρτονομίσματα στα αποδυτήρια της Ντιναμό Τιράνων, με τον πρόεδρο της αλβανικής ομάδας να κάνει «ντου» μετά την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Η Ντιναμό Τιράνων πανηγύρισε με την ψυχή της την ανατροπή απέναντι στην Άουντα και την πρόκριση στα playoffs, με τον πρόεδρο της ομάδας, Αρντιάν Μπάρντι, να φροντίζει ώστε η βραδιά να γίνει ακόμη πιο αξέχαστη.

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Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου έκανε την εμφάνισή του στα αποδυτήρια κρατώντας μια μαύρη σακούλα γεμάτη μετρητά, προκαλώντας… πανδαιμόνιο στους ποδοσφαιριστές.

Από το 1-0 στο 4-1 η Ντιναμό Τιράνων

Με τον πλέον… εμφατικό τρόπο πανηγύρισε η Ντιναμό Τιράνων την πρόκρισή της στα playoffs του Conference League. Μετά τη σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Άουντα, οι παίκτες της αλβανικής ομάδας έστησαν ένα μεγάλο πάρτι στα αποδυτήρια. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» ο πρόεδρος του συλλόγου, Αρντιάν Μπάρντι.

Ο ισχυρός άνδρας της Ντιναμό έκανε την εμφάνισή του στα αποδυτήρια κρατώντας μία μαύρη σακούλα με μετρητά! Μέσα στους πανηγυρισμούς, ο Μπάρντι άνοιξε την τσάντα και πέταξε τα χρήματα στο πάτωμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό στους ποδοσφαιριστές. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τις εικόνες από τα αποδυτήρια να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

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Η Ντιναμό είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα με 1-0 από την Άουντα στη Λετονία, όμως στον επαναληπτικό μεταμόρφωσε την κατάσταση. Η ομάδα των Τιράνων ήταν καταιγιστική, πέτυχε τέσσερα γκολ και με το εντυπωσιακό 4-1 εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Και όπως φαίνεται, ο πρόεδρος της ομάδας θέλει να επιβραβεύσει έμπρακτα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.

Το μεγάλο μπόνους των 500.000 ευρώ

Επόμενο εμπόδιο για τη Ντιναμό είναι η Πάφος, με το πρώτο παιχνίδι των playoffs να διεξάγεται στην Αλβανία στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μία εβδομάδα αργότερα. Το κίνητρο, μάλιστα, είναι τεράστιο.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αλβανία, ο Αρντιάν Μπάρντι έχει υποσχεθεί στους παίκτες της Ντιναμό πριμ ύψους 500.000 ευρώ, εφόσον καταφέρουν να αποκλείσουν την Πάφο και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.