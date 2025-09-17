«Η επιτυχία του Νικόλα είναι πρωτόγνωρη»: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας μιλά για τη νίκη Θεοδώρου στο σκάκι - iefimerida.gr

Ο 25χρονος Νικόλας Θεοδώρου, από το Ρέθυμνο επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Ντομινάρ Γκουκές, από την Ινδία, καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος Έλληνας σκακιστής που από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, το καταφέρνει.

«Η επιτυχία του Νικόλα είναι μεγάλη και πρωτόγνωρη για το ελληνικό σκάκι» θα πει αρχικά στο iefimerida ο πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, καθηγητής Στάθης Ευσταθόπουλος, και θα προσθέσει:

«Το ελληνικό σκάκι έχει πολλές επιτυχίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών έχουν καθιερωθεί στην πρώτη εικοσάδα του κόσμου, διεκδικώντας καλές θέσεις σε Σκακιστικές Ολυμπιάδες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Αλλά η επιτυχία του Νικόλα είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά σκακιστικά δεδομένα, γιατί είναι ο πρώτος που κερδίζει εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή».

Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία έχει περί τα 250 σωματεία και 65.000 αγωνιστικούς αθλητές, αλλά, όπως εξηγεί ο κ. Ευσταθόπουλος, τουλάχιστον 25.000 παιδιά συμμετέχουν στα πανελλήνια μαθητικά πρωταθλήματα κάθε χρόνο.

Νικόλας Θεοδώρου και Ντομινάρ Γκουκές

«Το σκάκι προσφέρει πλεονεκτήματα στα παιδιά, όπως ενίσχυση της συγκέντρωσης, της μαθηματικής σκέψης και της ανάπτυξης χαρακτήρα. Διδάσκει ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά, χωρίς παράγοντες όπως ντόπινγκ ή τύχη. Είναι ένα "δίκαιο" άθλημα, όπου κερδίζει αυτός που παίζει καλύτερα, χωρίς να επηρεάζεται από διαιτητές ή εξωτερικούς παράγοντες, εκτός βέβαια από την καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση την ημέρα του αγώνα.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα παιδιά που είναι δυνατοί σκακιστές είναι και καλοί μαθητές.

Βέβαια, αυτό το οποίο ήθελα να πετύχω, όταν πήρα τη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας, ήταν να εντάξουμε το σκάκι στα σχολεία στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη σε μια σημαντική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το καταφέραμε, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, ειδικά όπου υπάρχουν δάσκαλοι με γνώσεις στο σκάκι» θα επισημάνει ο κ. Ευσταθόπουλος.

Να τονίσουμε ότι ο Νικόλας Θεοδώρου με τη Σταυρούλα Τσολακίδου, επίσης διακεκριμένη διεθνώς σκακίστρια, έχουν υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Saint Louis στην Αμερική, όπου φημίζεται για τους πρωταθλητές του στο σκάκι και την εξάσκηση σε αυτό.