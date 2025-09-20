Πριν τον Παυλίδη ποιος; Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει συνεργαστεί με τον Μουρίνιο - iefimerida.gr

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε ξανά στην πατρίδα του την Πορτογαλία, όμως αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μπενφίκα, επιστρέφοντας παράλληλα, στον σύλλογο έπειτα από 25 χρόνια

Μετά την αποχώρηση του από τη Φενέρμπαχτσε, ο 62χρονος τεχνικός υπέγραψε με τους «Αετούς της Λισαβόνας», με μοναδικό στόχο να επαναφέρει την ομάδα ξανά στον πρωταθλητισμό αλλά και σε μία καλή πορεία στο Champions League.

Εκεί θα συναντήσει τον… αγαπημένο του φορ, Βαγγέλη Παυλίδη.

