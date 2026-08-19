Πρεμιέρα στη Super League με φιλάθλους δύο ομάδων στο γήπεδο: Η ΑΕΚ περιμένει τον κόσμο του Ηρακλή στην «Allwyn Arena» - iefimerida.gr

Με 500 οπαδούς του στις εξέδρες της «Allwyn Arena» θα γίνει η πρεμιέρα του Ηρακλή στη Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ, ένα ματς που θα έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή το Σάββατο (22/8, 20:00) στην «Allwyn Arena» για την πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους φιλοξενούμενους να εξασφαλίζουν εισιτήρια και να αναμένεται να έχουν κανονικά τους οπαδούς τους στο πλευρό τους.

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Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ηρακλή στην «Allwyn Arena»

Συγκεκριμένα, περίπου 500 φίλαθλοι του Ηρακλή θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου της ΑΕΚ και να στηρίξουν από κοντά την ομάδα τους στην πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα «σαλόνια» της κορυφαίας κατηγορίας.

Η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στην έδρα της ΑΕΚ δεν αποτελεί, πάντως, πρωτοφανές γεγονός. Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βρεθεί στο παρελθόν φίλαθλοι ομάδων όπως η ΑΕΛ Novibet, ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος.

Ανοίγει ο δρόμος και για τον δεύτερο γύρο

Η συμφωνία για την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στην «Allwyn Arena» δημιουργεί παράλληλα τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετακίνηση και στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

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Έτσι, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους με τον Ηρακλή και να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες.

Χωρίς το πέταλο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα χωρίς τη στήριξη του κόσμου της στο πέταλο. Οι θύρες 21-23 θα παραμείνουν κλειστές, καθώς η Ένωση θα εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής που της είχε επιβληθεί από το φινάλε της περσινής σεζόν.

Παρά την απουσία του πετάλου, πάντως, η πρεμιέρα στην «Allwyn Arena» θα έχει... χρώμα και από τις δύο πλευρές, με περίπου 500 φίλους του Ηρακλή να δίνουν το «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη μεγάλη επιστροφή του «Γηραιού» στα... μεγάλα σαλόνια.