 Premier League: «Λύγισε» την Χαλ του Τζολάκη με Όντεγκαρντ η Άρσεναλ -Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Μουζακίτη - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Premier League: «Λύγισε» την Χαλ του Τζολάκη με Όντεγκαρντ η Άρσεναλ -Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Μουζακίτη

Μαντουέκε και Όντεγκαρντ πανηγυρίζουν στον αγώνα της Άρσεναλ κόντρα στην Χαλ
Μαντουέκε και Όντεγκαρντ πανηγυρίζουν στον αγώνα της Άρσεναλ κόντρα στην Χαλ / Φωτογραφία: AP
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Με τον Όντεγκαρντ να σκοράρει στο 72ο λεπτό, η Άρσεναλ «λύγισε» την αντίσταση της Χαλ και επικράτησε με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της Premier League.

Η Άρσεναλ δεν ήταν παραγωγική στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής κόντρα στην Χαλ, με τις φάσεις από πλευράς «κανονιέρηδων» να είναι λίγες. Ενώ όσες φορές έφτασαν κοντά στο γκολ, ο Τζολάκης δήλωνε «παρών». Την λύση έδωσε ο Όντεγκαρντ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Έλληνα τερματοφύλακα και «υπέγραψε» τη νίκη της πρωταθλήτριας Αγγλίας με 1-0.

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Στους 27 βαθμούς ανέβηκε η ομάδα του Αρτέτα, παραμένοντας στην κορυφή της Premier League, ενώ αύξησε την διαφορά της στο +6 από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δοκιμάζει εκτός έδρας κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ το βράδυ του Σαββάτου (7/11, 19:30).

Το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τους «τίγρεις» πραγματοποίησε ο Χρήστος Μουζακίτης. Με τον Έλληνα μέσο να περνάει στο παιχνίδι στο 75ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αϊροεγκμπούναμ. Μέχρι σήμερα, ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού είχε αγωνιστεί μόνο σε έναν αγώνα του Λιγκ Καπ.

Premier League: «Μοιρασιά» για Φούλαμ και Νιούκαστλ

Σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις στο «Craven Cottage», Φούλαμ και Νιούκαστλ παρέμειναν στο 1-1, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Μέρφι σκόραρε με την συμπλήρωση 80 λεπτών για τους φιλοξενούμενους, όμως η απάντηση των Λονδρέζων ήταν άμεση, με τον Μουνίθ να ισοφαρίζει μετά από τρία λεπτά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

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