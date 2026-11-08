Premier League: Η Μπράιτον ξεπέρασε τον... εαυτό της, αλλά και τη Σίτι -«Σφαλιάρα» της Σάντερλαντ στην Τσέλσι των εκατομμυρίων - iefimerida.gr

Η Μπράιτον εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας της και επιβλήθηκε με σκορ 2-0 της μαχητικής Μπρέντφορντ, ξεπερνώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League.

Η Μπράιτον δεν... αστειεύεται. Φέτος στην Premier League δεν σταματάει σχεδόν πουθενά και πάει από νίκη σε νίκη. Η παρέα του Μπάμπη Κωστούλα επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-0 της Μπρέντφορντ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League και έφτασε στη 2η θέση του αγγλικού πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τη Μάντσεστερ Σίτι και έχοντας -πλέον- 22 βαθμούς. Μόλις πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

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Οι «γλάροι» ήταν αυτοί που είχαν τις πιο πολλές καλές ευκαιρίες και έδειχναν να πατάνε καλύτερα στα πόδια τους. Και το εκμεταλλεύτηκαν κάνοντας το 1-0 με τον Γκόμες στο 15'. Αλλά δεν έμειναν εκεί, καθώς ήθελαν πετύχουν και άλλα γκολ για να έχουν πιο εύκολο έργο. Και το έκαναν με τον Γκρος στο 42' να είναι εύστοχος από το σημείο του πέναλτι και να διαμορφώνει το 2-0 που έμεινε ως το τέλος. Στο 23' ο Τιάγκο άφησε την Μπρέντφορντ με δέκα παίκτες, μετά από δική του απευθείας κόκκινη κάρτα.

Σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Premier League, εκείνη της Σάντερλαντ, η Τσέλσι όχι μόνο δεν κατάφερε να βγει... ατσαλάκωτη, αλλά ηττήθηκε με σκορ 1-0 από το γκολ του Λε Φε στο 36', παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν τεράστια διαφορά στα μπάτζετ τους.

Premier League: Έκανε τη... δουλειά η Λίβερπουλ

Στα υπόλοιπα ματς της Premier League που έγιναν το απόγευμα της Κυριακής αν μη τι άλλο ξεχωρίζει η εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ επί της Κρίσταλ Πάλας με σκορ 3-1. Οι παίκτες του Ιραόλα ήθελαν να δείξουν ότι μπορούν να αντιδράσουν μετά τις δύο απανωτές «σφαλιάρες» με Άρσεναλ και Φενέρμπαχτσε. Και το έκαναν. Βέβαια, οι Λονδρέζοι δεν έχουν καμία σχέση με την περσινή ομάδα ή πιο παλιά.

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Οι γηπεδούχοι, όμως, ήταν εκείνοι που μπήκαν πιο δυνατά και πήραν το προβάδισμα με τον Γιάνσεν στο 32'. Αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε. Στο 40' η Λίβερπουλ «χτύπησε» και πήρε το προβάδισμα με τον ΜακΆλιστερ. Μάλιστα, στο δεύτερο μέρος ο Βιρτς ήταν εκείνος, όπου μετά από καιρό, σκόραρε και πάλι, κάνοντας το 0-2 για τη Λίβερπουλ στο 54'. Με το... κερασάκι στην τούρτα να έρχεται από τον Ίσακ στο 89'. Οι Λονδρέζοι απλά μείωσαν με το πέναλτι του Ενκέτια στο 90+5'.

Μεγάλο «διπλό» και για την Μπόρνμουθ. Τα «κεράσια» έδειξαν ότι μπορούν να πάνε καλά τόσο εντός, όσο και εκτός Αγγλίας. Και να έχουν συνέχεια, χωρίς... σκαμπανεβάσματα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που αξιοποίησαν την υπεροχή τους και έκαναν το 0-1 με τον Εβανίλσον στο 5'. Στο 46' ο Ντέιβις έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και παράλληλα διπλασίασε τα τέρματα της Μπόρνμουθ. Αυτό που μπορούσε μόνο να κάνει η Ίπσουιτς ήταν να μειώσει με το πέναλτι του Κλαρκ στο 73'.