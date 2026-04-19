Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και βλέπει τίτλο - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής της Premier League (2-1 την Άρσεναλ), βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου.

Εκμεταλλευόμενοι τις μαζεμένες γκέλες των Λονδρέζων, οι πολίτες μείωσαν στους τρεις βαθμούς την διαφορά τους από την κορυφή, έχοντας και ματς λιγότερο. Ειδικότερα, περιμένουν να οριστεί το ματς με την Κρίσταλ Πάλλας για την 31η αγωνιστική και σε περίπτωση που επικρατήσουν, θα πιάσουν τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή.

Η Σίτι έχει απάντηση στην αντίδραση της Άρσεναλ και την γλίτωσαν τα δοκάρια

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε μ' ένα εξαιρετικό γκολ του Σερκί στο 16ο λεπτό, όταν ο Γάλλος άδειασε όλη την άμυνα και πλάσαρε τον Ράγια, αλλά δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του Λονδίνου βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Χάβερτζ, μετά από τραγικό λάθος του Ντοναρούμα, ο οποίος «σέρβιρε» ουσιαστικά την μπάλα στον Γερμανό επιθετικό.

Στην επανάληψη ο Ερλινγκ Χάαλαντ όμως πέτυχε στο 65ο λεπτό το νικητήριο γκολ, με την ομάδα του Λονδίνου να έχει δύο δοκάρια με Εζε και Γκάμπριελ.

Η Σίτι λοιπόν επικράτησε και αν οι δύο ομάδες πανηγυρίσουν τη νίκη σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, αμφότερες τελειώνουν την Premier League με 85 βαθμούς και ο τίτλος θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων.