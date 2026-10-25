Premier League: Κατήφορος δίχως τέλος στη Γιουνάιτεντ, διασύρθηκε με τριάρα από την Μπόρνμουθ -Η Μπρέντφορντ ισοφάρισε τη Χαλ του Τζολάκη - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπιασε ιστορικό χαμηλό και γνώρισε βαριά ήττα από την Μπόρνμουθ με 0-3 στο Ολντ Τράφορντ.

Ένα χάος επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο στο χορτάρι. Οι «κόκκινοι διάβολοι» διασύρθηκαν μέσα στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ με 0-3, σε ένα ματς που μπορούσε να τελειώσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ.

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Ο Μάικλ Κάρικ άφησε εκτός ενδεκάδας τον Μπρούνο Φερνάντες μετά την κριτική που του έκανε, αλλά η Γιουνάιτεντ επί της ουσίας δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.

Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε με τα γκολ του Ράγιαν στο 38' και του Ταβέρνιε στο 43', κάνοντας ακόμα πιο βαριά την ατμόσφαιρα στο Ολντ Τράφορντ. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να εκτοξεύσουν τον δείκτη του σκορ, αλλά τελικά πέτυχαν και τρίτο με τον Εβανίλσον, την ώρα που η άμυνα της Γιουνάιτεντ είχε εικόνα αποσύνθεσης.

Τα… λαϊκά δικαστήρια στο Μάντσεστερ έχουν ξεκινήσει, με τον Κάρικ να φαίνεται πως δεν έχει μέλλον στον πάγκο του συλλόγου. ενώ η Γιουνάιτεντ αυτήν τη στιγμή είναι μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League.

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Ισοφαρίστηκε η Χαλ του Τζολάκη από την Μπρέντφορντ

Χαλ και Μπρέντφορντ ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1, σε ένα παιχνίδι που με βάση τις ευκαιρίες που υπήρχαν, μπορούσε να καταλήξει σε οποιαδήποτε πλευρά.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το πέναλτι του Όλιβερ ΜακΜπέρνι στο 24'. Τελικά ο Κωνσταντής Τζολάκης δέχτηκε γκολ από τον Ντάνγκο Ουατάρα, καθώς η άμυνα της Χαλ… ξεχάστηκε και εκείνος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση ισοφαρίζοντας για το τελικό 1-1.

Τέλος, άνετο πέρασμα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 0-2 είχε η Νιούκαστλ, με τα γκολ των Οσούλα και Μπαρνς στο 47' και το 58', ενώ στο ενδιάμεσο ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Γουίλοκ.