Premier League: Εμφατικό «διπλό» η Σίτι στην έδρα της Τσέλσι (0-3), μείωσε τη διαφορά από την Άρσεναλ - iefimerida.gr

Μόνο για το πρώτο ημίωρο ήταν ντέρμπι το παιχνίδι της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Οι «πολίτες» άντεξαν στην αρχική πίεση και θριάμβευσαν με 3-0, μειώνοντας στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.



Το πρώτο 20λεπτο ήταν μονόλογος των γηπεδούχων. Χαμένες ευκαιρίες με τους Κόουλ Πάλμερ (6’) και Ζοάο Πέδρο (9’), ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Μαρκ Κουκουρέγια (16’) και απίθανη επέμβαση του Τζίτζι Ντοναρούμα στην προσπάθεια του Πέδρο Νέτο (19’). Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε σιγά-σιγά τα ηνία.

Κι αν οι Αντουάν Σεμένιο (45’) και Έρλινγκ Χάαλαντ (47’) δεν τα κατάφεραν, δε συνέβη το ίδιο με τον Νίκο Ο’Ράιλι. Ο νεαρός αμυντικός με κεφαλιά στο 51’ μετά τη σέντρα του Ράιαν Τσερκί άνοιξε το σκορ, με την Τσέλσι να... καταρρέει. Ο Τσερκί ήταν δημιουργός και του 0-2 έξι λεπτά μετά, με κοντινή εκτέλεση κόρνερ που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαρκ Γκουεχί που από κοντά δε λάθεψε. Το καλό για τη Σίτι τρίτωσε στο 68’, με τον Ζερεμί Ντοκού να εκμεταλλεύεται τα δώρα της άμυνας των Λονδρέζων.

Κουκουρέγια (83’) και Πάλμερ (84’) προσπάθησαν να... σώσουν την τιμή της ομάδας του Λίαμ Ρόζενιορ, αλλά ο Ντοναρούμα κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Η Τσέλσι, πλέον, είναι στο -4 από τις θέσεις που οδηγούν στο UEFA Champions League ενώ απειλείται σοβαρά κι η θέση για το UEFA Europa League.



Νωρίτερα, η Τότεναμ γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Σάντερλαντ στο «Στάδιο του Φωτός» και βλέπει κατάματα τον υποβιβασμό. Η Κρίσταλ Πάλας έκανε σπουδαία ανατροπή στο «Σέλχαστ Παρκ» κερδίζοντας τη Νιούκαστλ (2-1) ενώ πολύτιμο βαθμό στη μάχη της παραμονής πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ που έμεινε στο 1-1 με την Άστον Βίλα στο «Σίτι Γκράουντ».



Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:





Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43',89' Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1

(80’, 90’+4’πέν. Ματετά - 43’ Οσουλά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38’ Γουίλιαμς - 23’αυτ. Μουρίγιο)

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61’ Μουκιέλε)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού)

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Μπράιτον 46

Σάντερλαντ 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 33 -31αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17

