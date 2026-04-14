Premier League: «Άλωσε» το Μάντσεστερ η Λιντς, νίκησε 2-1 την Γιουνάιτεντ των 10 παικτών - iefimerida.gr

Η Λιντς με δύο γκολ στο ημίωρο και έφυγε νικήτρια 2-1 από το «Ολντ Τράφορντ» στο τελευταίο ματς της 32ης αγωνιστικής στην Premier League.

Όλα στραβά για τη Γιουνάιτεντ που δέχθηκε δύο γκολ από τον Οκαφόρ, προσπάθησε να αντιδράσει όμως είδε τον Λισάντρο Μαρτίνες να αποβάλλεται στο 56΄ επειδή… τράβηξε από τα μαλλιά τον Κάλβερτ-Λιούιν. Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας η νίκη για τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε, που επικράτησαν στο «Θέατρο των Ονείρων» για πρώτη φορά στα χρονικά της Premiership.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43',89' Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1

(80’, 90’+4’πέν. Ματετά - 43’ Οσουλά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38’ Γουίλιαμς - 23’αυτ. Μουρίγιο)

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61’ Μουκιέλε)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού)

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 1-2

(69΄ Κασεμίρο - 5΄,29΄ Οκαφόρ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Μπράιτον 46

Σάντερλαντ 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 36

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17