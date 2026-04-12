Premier League: Ακόμα πιο κοντά στον υποβιβασμό η Τότεναμ - iefimerida.gr

Η Σάντερλαντ πέτυχε σπουδαία νίκη στο «Στάδιο του φωτός» απέναντι στην Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Οι «μαυρόγατες» επικράτησαν τον Λονδρέζων με 1-0 χάρη στο γκολ του Μουκιελέ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης… βυθίζοντας τους φιλοξενούμενους και πλησιάζοντας τις θέσεις της Ευρώπης.

Οι γηπεδούχοι, που έχασαν τον Ρομέρο με τραυματισμό, ανέβηκαν στην 10η θέση με 46 βαθμούς στο -1 από την 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. Αντίθετα, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι , στο ντεμπούτο του Ιταλού βίωσε ακόμα μια ήττα, μένοντας στην 18η θέση στο -2 από τη Γουέστ Χαμ και τη σωτηρία της στην Premier League.

