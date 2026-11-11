Πράσινη «τρέλα» για το Conference League -«Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για Δανία και Γερμανία - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς... ευρωπαϊκών εκδρομών κινούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς η ζήτηση για τα εκτός έδρας ματε με Νόρτζελαντ και Φράιμπουργκ είναι τεράστια, με τα εισιτήρια να οδεύουν σε sold-out.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στο Conference League έχει… ανοίξει την όρεξη των φιλάθλων του, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» και στις δύο επόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις της αγαπημένης τους ομάδας που φιγουράρει στην δεύτερη θέση της League Phase με το απόλυτο των νικών.

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Μια ανάσα από το sold out στη Δανία από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Πρώτος σταθμός για τους «πράσινους» είναι η Δανία, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Νόρτζελαντ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου (22:00 ώρα Ελλάδας), στο Right to Dream Park, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει 1.860 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του, ωστόσο η διάθεσή τους βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, έχουν απομείνει λιγότερα από 200 «μαγικά χαρτάκια», γεγονός που δείχνει πως το ενδεχόμενο ενός ακόμη εκτός έδρας sold out είναι πλέον πολύ κοντά. Παρά το γεγονός ότι απομένουν ακόμη δύο εβδομάδες μέχρι τη σέντρα, οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν ήδη φροντίσει την... πράσινη απόβαση.

Μεγάλη ζήτηση και για τη Γερμανία - Στόχος να «πρασινίσει» το Φράιμπουργκ

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η κινητικότητα που καταγράφεται ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής εξόρμησης, με προορισμό τη Γερμανία. Στις 10 Δεκεμβρίου (19:45 ώρα Ελλάδας), ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Φράιμπουργκ στο Europa-Park Stadion, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Conference League.

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει 3.300 εισιτήρια, με τη ζήτηση από πλευράς φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, όλα δείχνουν πως και η συγκεκριμένη κατανομή θα εξαντληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.