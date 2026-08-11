Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου και τις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου - iefimerida.gr

Με... γαλανόλευκο άρωμα οι αθλητικές μεταδόσεις, σήμερα, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ.

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει στόχο να προσθέσει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στο παλμαρέ του και να κατακτήσει για τέταρτη διαδοχική φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο σημερινό (11/8) πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών και η Κατερίνα Στεφανίδη που ρίχνεται στη... μάχη των προκριματικών στο επί κοντώ γυναικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για μία ακόμη «χρυσή« κορυφή ο Τεντόγλου

Ο τελικός του μήκους ανδρών είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 22:16 ώρα Ελλάδας, με τον Τεντόγλου να διεκδικεί τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στις διοργανώσεις του Βερολίνου το 2018, του Μονάχου το 2022 και του Παρισιού το 2024.

Οι φίλοι του στίβου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά μέσω του ERT SPORTS 1 HD, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX. Παράλληλα με τη γενική κάλυψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το ERT SPORTS 1 HD θα μεταδώσει όλες τις προσπάθειες των 12 φιναλίστ.

Έτσι, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος την εξέλιξη του τελικού, χωρίς να χάσουν κάποιο άλμα λόγω της παράλληλης δράσης στο Alexander Stadium. Ο Τεντόγλου έδειξε από τον προκριματικό ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο του άλμα o Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε 7,78μ., ενώ στη δεύτερη προσπάθεια «πέταξε» στα 8,26μ., με ευνοϊκό άνεμο +1,2 μ./δ., ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση το όριο πρόκρισης των 8,15μ. για να «σφραγίσει» την παρουσία του στον μεγάλο τελικό όπου θα διεκδικήσει για μια ακόμη φορά το υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το πρόγραμμα της Τρίτης

Πρωί

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β' Γκρουπ Παυλίδης

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος

Απόγευμα

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Φραντζεσκάκης

21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς

23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:33 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης

12:33 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης

14:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ.Προκριματικός Λεβαντίνος

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ

21:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου -Επί Κοντώ Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς