Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την κρίσιμη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ με φόντο τα playoffs του Europa League - iefimerida.gr

Οι σημερινές (13/8) αθλητικές μεταδόσεις έχουν «ασπρόμαυρο» χρώμα, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει την ανατροπή κόντρα στην Άντερλεχτ για την πρόκριση στα playoffs του Europa.

Μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η ευρωπαϊκή εβδομάδα των ελληνικών ομάδων ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στη.... μάχη της πρόκρισης απέναντι στην Άντερλεχτ. Στο επίκεντρο των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (13/8) βρίσκεται η ρεβάνς στο «Lotto Park», με τον «δικέφαλο του βορρά» να καλείται να ανατρέψει την ήττα του με 1-0 στην Τούμπα και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League.

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Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ

Η κρίσιμη ρεβάνς στις Βρυξέλλες είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN, με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται νίκη για να ανατρέψει τα δεδομένα του πρώτου αγώνα. Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Λίσι είχε προηγουμένως αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου, πανηγυρίζοντας δύο νίκες, με 3-2 στην Ουκρανία και 2-0 στην Τούμπα.

Ωστόσο, απέναντι στην Άντερλεχτ τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, καθώς δέχθηκε γκολ μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Στη συνέχεια, ο Δικέφαλος πήρε την πρωτοβουλία και προσπάθησε να αντιδράσει, όμως αντιμετώπισε προβλήματα στη δημιουργία και στην τελική πάσα. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή επί βελγικού εδάφους.

Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς

Στην προσπάθειά του αυτή ο Αλέσιο Λίσι μετρά μια τεράστια απουσία μιας και ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν ταξίδεψε με την αποστολή για το Βέλγιο, λόγω σοβαρού οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, εκτός πλάνων παραμένουν οι Άλι, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

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Λίσι: «Δεν νιώθω πίεση, θα κριθεί στις λεπτομέρειες»

Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να πάρει την πρόκριση.«Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμάσω εμένα και την ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πώς θα κερδίσουμε τον αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση: «Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».

Τα πιθανά μονοπάτια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως το αποτέλεσμα της ρεβάνς θα καθορίσει και την επόμενη ευρωπαϊκή του πρόκληση. Σε περίπτωση πρόκρισης απέναντι στην Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στα playoffs του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί τότε θα βρει στον δρόμο του τη νορβηγική Μπραν στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Conference League.

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