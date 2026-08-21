Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους τελικούς Τεντόγλου και Πετρούνια σε Diamond League και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - iefimerida.gr

Με «γαλανόλευκο» άρωμα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/8), όπου δεσπόζουν οι τελικοί του Μίλτου Τεντόγλου και του Λευτέρη Πετρούνια, με φόντο ένα ακόμη χρυσό.

Μίλτος Τεντόγλου και Λευτέρης Πετρούνιας ψάχνουν μια «χρυσή» υψηλή... πτήση και έχουν μπροστά τους τη μεγάλη πρόκληση να προσθέσουν μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στο παλμαρέ τους και να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με τα ελληνικά χρώματα.

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Mε... φόρα από το Ευρωπαϊκό ο Μίλτος Τεντόγλου

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού ρίχνονται απόψε, Παρασκευή (21/8), σε νέες μεγάλες μάχες με φόντο ένα ακόμη μετάλλιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, για τέταρτη διαδοχική φορά ,στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, στρέφει πλέον το βλέμμα του στη Λωζάννη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετέχει στο Diamond League της Ελβετίας και ετοιμάζεται για ακόμη έναν μεγάλο τελικό, με στόχο να προσθέσει μία ακόμη σημαντική διάκριση στη συλλογή του.

Ο αγώνας του είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:48, ενώ η ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει ζωντανά τη διοργάνωση από τις 21:15, δίνοντας στους φίλους του στίβου τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια του κορυφαίου Έλληνα άλτη.

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Για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο ο Πετρούνιας

Την ίδια ώρα, στο Ζάγκρεμπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη των μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Ο «Άρχοντας των Κρίκων» έκανε το πρώτο βήμα με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στον προκριματικό συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του αγωνίσματος για να διεκδικήσει το ένατο ευρωπαϊκό του μετάλλιο.

Ο τρις Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει ακόμη μία κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση, σε έναν τελικό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μεγάλη μάχη στους κρίκους θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (21/8) και είναι προγραμματισμένη στο πρώτο μέρος των τελικών οργάνων, το οποίο ξεκινά στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Η προσπάθεια του Πετρούνια θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.