 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League - iefimerida.gr
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο παιχνίδι με την Κηφισιά για την Super League
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο παιχνίδι με την Κηφισιά για την Super League / INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η εκτός έδρας «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).

Ακόμη μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στην Βρετάνη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, έχοντας στόχο το 4/4, όπως δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου.

Η σέντρα του παιχνιδιού στην Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 3.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)

  • 12:00 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League) — Magenta Sport 3
  • 15:30 – ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League) — Magenta Sport 2
  • 17:30 – Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League) — Magenta Sport 3
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