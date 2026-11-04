Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League - iefimerida.gr

Η εκτός έδρας «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).

Ακόμη μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στην Βρετάνη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, έχοντας στόχο το 4/4, όπως δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου.

Η σέντρα του παιχνιδιού στην Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 3.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)