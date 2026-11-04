Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League - iefimerida.gr

Η εκτός έδρας «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).
Ακόμη μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στην Βρετάνη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, έχοντας στόχο το 4/4, όπως δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου.
Η σέντρα του παιχνιδιού στην Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 3.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)
- 12:00 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League) — Magenta Sport 3
- 15:30 – ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League) — Magenta Sport 2
- 17:30 – Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League) — Magenta Sport 3
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