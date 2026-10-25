Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Προμηθέας - Ολυμπιακός για την Basket League και Πανιώνιος - Μαρκό - iefimerida.gr

Η αναμέτρηση στην Πάτρα ανάμεσα σε Προμηθέα και Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Basket League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/10).

Η τέταρτη αγωνιστική της Basket League συνεχίζεται, με τον αγώνα της Πάτρας ανάμεσα σε Προμηθέα και Ολυμπιακό να «τραβάει» τα βλέμματα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Το τζάμπολ θα γίνει στις 13:00, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 2.

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Στα της Super League 2, ξεχωρίζει η «μονομαχία» ανάμεσα στον Πανιώνιο και την πρωτοπόρο Μαρκό. Η σέντρα της αναμέτρησης θα γίνει στις 15:00, ενώ υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/10)

12:00 | Novasports 6HD | WTA 500 Νινγκμπό – Τελικός (Τένις)

12:30 | Magenta Sport 6 | ATP 250 Αλμάτι – Τελικός (Τένις)

13:00 | SPORT FM TV 1 | Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Falcons (Basket League)

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13:00 | SPORT FM TV 2 | Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός (Basket League)

13:30 | Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα - Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)

14:45 | Magenta Sport 8 | Καρσίγιακα - Φενέρμπαχτσε (Πρωτάθλημα Τουρκίας, Μπάσκετ)

15:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος - Μαρκό (Super League 2)

15:30 | Magenta Sport 5 | ERC Πορτογαλίας – SS16 Sta Quiteria 2 (Ράλι)

16:00 | Magenta Sport 7 | ATP 250 Λυών – Τελικός (Τένις)

17:00 | Magenta Sport 5 | ERC Πορτογαλίας – SS17 Lameirinha 2 (Ράλι)

17:45 | Magenta Sport 6 | ATP 250 Βρυξελλών – Τελικός (Τένις)

18:00 | Magenta Sport 8 | Βαλένθια - Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)

22:15 | ΑΝΤ1+ | Formula 1 – Grand Prix ΗΠΑ, Αγώνας