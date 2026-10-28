 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ρότα και Τάισον σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για τα playoffs της Super League
Ρότα και Τάισον σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για τα playoffs της Super League / EUROKINISSI / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Το ντέρμπι «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10).

«Πλούσιο» είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (28/10), με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας να «τραβάει» τα βλέμματα. Σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ.

Εκτός από το ντέρμπι «δικεφάλων», στο πρόγραμμα υπάρχει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη. Με τους «πράσινους» να υποδέχονται τους Θεσσαλονικείς στο ΟΑΚΑ στις 17:30 και την αναμέτρηση να έχει τηλεοπτική κάλυψη από το ΣΠΟΡ FM TV 1.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)

  • 15.00: Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV2
  • 15.00: Μαρκό - Ολυμπιακός - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV1
  • 17.30: Παναθηναϊκός - Άρης - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV1
  • 19.30: Πάρμα - Ουντινέζε - Serie A - Magenta Sport 3
  • 19.30: Μίλαν - Μπολόνια - Serie A - Magenta Sport 1
  • 19.30: Βενέτσια - Ίντερ - Serie A - Magenta Sport 2
  • 19.30: ΑΕΛ - ΟΦΗ - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV2
  • 20.30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΚΑΙ
  • 21.45: Τζένοα - Γιουβέντους - Serie A - Magenta Sport 1
  • 21.45: Μόντσα - Νάπολι - Serie A - Magenta Sport 2
  • 22.00: Λίβερπουλ - Τσέλσι - Λίγκ Καπ Αγγλίας - Action 24
  • 22.00: Χαρτς - Ρέιντζερς - Premiership - Magenta Sport 3
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