Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - iefimerida.gr

Το ντέρμπι «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10).
«Πλούσιο» είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (28/10), με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας να «τραβάει» τα βλέμματα. Σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ.
Εκτός από το ντέρμπι «δικεφάλων», στο πρόγραμμα υπάρχει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη. Με τους «πράσινους» να υποδέχονται τους Θεσσαλονικείς στο ΟΑΚΑ στις 17:30 και την αναμέτρηση να έχει τηλεοπτική κάλυψη από το ΣΠΟΡ FM TV 1.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)
- 15.00: Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV2
- 15.00: Μαρκό - Ολυμπιακός - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV1
- 17.30: Παναθηναϊκός - Άρης - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV1
- 19.30: Πάρμα - Ουντινέζε - Serie A - Magenta Sport 3
- 19.30: Μίλαν - Μπολόνια - Serie A - Magenta Sport 1
- 19.30: Βενέτσια - Ίντερ - Serie A - Magenta Sport 2
- 19.30: ΑΕΛ - ΟΦΗ - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΠΟΡ FM TV2
- 20.30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ - Κύπελλο Ελλάδας - ΣΚΑΙ
- 21.45: Τζένοα - Γιουβέντους - Serie A - Magenta Sport 1
- 21.45: Μόντσα - Νάπολι - Serie A - Magenta Sport 2
- 22.00: Λίβερπουλ - Τσέλσι - Λίγκ Καπ Αγγλίας - Action 24
- 22.00: Χαρτς - Ρέιντζερς - Premiership - Magenta Sport 3
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