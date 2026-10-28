Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - iefimerida.gr

Το ντέρμπι «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10).

«Πλούσιο» είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (28/10), με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας να «τραβάει» τα βλέμματα. Σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ.

Εκτός από το ντέρμπι «δικεφάλων», στο πρόγραμμα υπάρχει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη. Με τους «πράσινους» να υποδέχονται τους Θεσσαλονικείς στο ΟΑΚΑ στις 17:30 και την αναμέτρηση να έχει τηλεοπτική κάλυψη από το ΣΠΟΡ FM TV 1.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)