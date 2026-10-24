Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα στην Basket League - iefimerida.gr

Το ντέρμπι «δικεφάλων» στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την Basket League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/10).
«Πλούσιο» είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (24/10), με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για... όλα τα γούστα. Αναμφίβολα, το ντέρμπι «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Basket League «τραβάει» πάνω του τα βλέμματα.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΙ και το ΣΠΟΡ FM TV 2. Στην «μάχη» ρίχνεται και ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται την Καρδίτσα στις 19:00, σε παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 3.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/10)
10:00 | Novasports Start | WTA 250, Οσάκα – Ημιτελικός
10:05 | Novasports 6HD | WTA 500, Νινγκμπό – Ημιτελικός
11:35 | Magenta Sport 5 | ERC Πορτογαλίας – SS2 Cabeceiras de Basto 1
12:00 | Novasports 6HD | WTA 500, Νινγκμπό – Ημιτελικός
12:25 | Magenta Sport 5 | ERC Πορτογαλίας – SS3 Ribeira de Pena 1
13:00 | Magenta Sport 6 | Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP 250)
13:30 | Novasports Premier League | Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
14:30 | Magenta Sport 3 | Τσάρλτον – Νόριτς (Championship)
14:45 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Athens Kallithea FC – ΑΕΛ Novibet (Super League 2)
15:00 | Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε (La Liga)
15:00 | ΣΠΟΡ FM TV1 | Μύκονος Betsson BC – Άρης (Basket League)
15:00 | Superbet YouTube Channel | Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου (Super League 2)
15:00 | Superbet YouTube Channel | Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου (Super League 2)
16:00 | Magenta Sport 6 | ATP 250 Αλμάτι – 2ος ημιτελικός
16:00 | Magenta Sport 1 | Κάλιαρι – Μπολόνια (Serie A)
16:00 | Magenta Sport 2 | Κόμο – Σασουόλο (Serie A)
16:30 | Novasports 6HD | Πάντερμπορν – Αμβούργο (Bundesliga)
16:30 | Novasports 5HD | Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
16:30 | Novasports 4HD | Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)
16:30 | Novasports 3HD | Κολωνία – Σάλκε (Bundesliga)
16:30 | Novasports 2HD | Λειψία – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
17:00 | Novasports Premier League | Άρσεναλ – Έβερτον (Premier League)
17:00 | Novasports Start | Κόβεντρι – Φούλαμ (Premier League)
17:00 | Magenta Sport 4 | Πρέστον – Γουέστ Μπρομ (Championship)
17:00 | ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής (Basket League)
17:15 | Magenta Sport 4 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Εσπανιόλ (La Liga)
17:30 | ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV2 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Basket League)
17:30 | Magenta Sport 3 | Εστρέλα – Κάζα Πία (Liga Portugal)
17:30 | ΣΠΟΡ FM TV5 | Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (Basket League)
19:00 | Magenta Sport 1 | Νάπολι – Ρόμα (Serie A)
19:00 | ΣΠΟΡ FM TV3 | Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα Ιαπωνική (Basket League)
19:30 | Novasports Premier League | Τσέλσι – Τότεναμ (Premier League)
19:30 | Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 | Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Βιγιαρεάλ (La Liga)
19:30 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Καλαμάτα (Volley League Ανδρών)
20:00 | Magenta Sport 7 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς (WNBA Finals)
20:30 | Magenta Sport 4 | Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)
20:30 | ΑΝΤ1+ | Formula 1 – Grand Prix ΗΠΑ, τρίτες ελεύθερες δοκιμές
21:00 | Magenta Sport 6 | UFC 333 – Αλεξάντερ Βολκανόφσκι – Μόβσαρ Εβλόεφ
21:30 | Novasports 2HD | Νυρεμβέργη – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)
21:45 | Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Πάρμα (Serie A)
22:00 | Magenta Sport 5 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (Liga Endesa)
22:00 | Magenta Sport 3 League | Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (La Liga)
22:30 | Magenta Sport 3 | Ζιλ Βισέντε – Πόρτο (Liga Portugal)