Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για την Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - iefimerida.gr

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11).

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (6/11), με τον αγώνα της «Sunel Arena» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα να «τραβάει» πάνω της τα βλέμματα. Ο Φουρνιέ επιστρέφει για τους «ερυθρόλευκους», ενώ το ντεμπούτο του είναι πιθανό να πραγματοποιήσει ο Κόντσαρ.

Το τζάμπολ στα Λιόσια είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11)