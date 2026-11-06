Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για την Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - iefimerida.gr

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11).
Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (6/11), με τον αγώνα της «Sunel Arena» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα να «τραβάει» πάνω της τα βλέμματα. Ο Φουρνιέ επιστρέφει για τους «ερυθρόλευκους», ενώ το ντεμπούτο του είναι πιθανό να πραγματοποιήσει ο Κόντσαρ.
Το τζάμπολ στα Λιόσια είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11)
- 19.00: Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις Κάουνας - Euroleague - Novasports 4
- 21.15: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας - Euroleague - Novasports Prime
- 21.30: Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι - Euroleague - Novasports Start
- 21.45: Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ - Euroleague - Novasports 4
- 21.45: Βενέτσια - Ουντινέζε - Serie A - Magenta Sport 2
- 22.00: Έβερτον - Κόβεντρι - Premier League - Novasports Premier
- 22.00: Σεβίλλη - Αλαβές - La Liga - Magenta Sport 3 League
- 22.45: Φαμαλικάο - Αρούκα - Liga Portugal - Magenta Sport 7
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