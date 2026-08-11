Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε Champions και Conference League - iefimerida.gr

Στις σημερινές (11/8) αθλητικές μεταδόσεις δεσπόζει η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν και ο επαναληπτικός του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Ημέρα... Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη» κόντρα σε Ναϊμέγκεν και ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 αντίστοιχα μακριά από το «σπίτι» τους με φόντο την πρόκριση στα playoffs του Champions και του Conference League.

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Για να συνεχίσει το ταξίδι στα... αστέρια ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός... κόλλησε στο μηδέν (0-0) στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου με τη Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έτσι η πρόκριση για τα playoffs του Champions League θα κριθεί επί ολλανδικού εδάφους. Η μεγάλη ρεβάνς που θα κρίνει και τη συνέχεια των Πειραιωτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει σέντρα στις 20:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το MEGA.

«Πρέπει να κερδίσουμε, από τη στιγμή που το πρώτο ματς ήταν ισόπαλο. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα θα πρέπει να μεταδώσουμε το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση στους παίκτες μας αλλά όχι με βάση τις παραδόσεις. Να πιστέψουμε στη δύναμή μας αλλά όχι επειδή το λέει η παράδοση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που έχει στη διάθεσή του κανονικά τον Σαντιάγκο Έσε.

Λίγες μέρες πριν από τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό, η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε με 2-1 από τη Τελστάρ στην πρεμιέρα της στην Eredivisie. O Νέγιασμιτς, ο οποίος είχε τραυματιστεί, θα είναι κανονικά διαθέσιμος όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Σρέντερ, ενώ ετοιμοπόλεμος είναι και ο 36χρονος αμυντικός της ολλανδικής ομάδας, Μπραμ Νάιτινγκ.

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Για να «καθαρίσει» την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προηγήθηκε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 ωστόσο είδε την αντίπαλό του να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από το ΟΑΚΑ και έτσι θέλει να «τελειώσει» τη δουλειά και την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Conference League επί βουλγαρικού εδάφους, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί για τις 20:30 με κανάλι μετάδοσης το ΣΚΑΪ.

Η Σόφια αναμένεται να... πρασινίζει και ο Νίστρουπ και οι παίκτες τους όπως όλα δείχνουν θα έχουν δυναμικό παρών από τους οπαδούς της ομάδας τους στις εξέδρες μιας και η κινητοποίηση του κόσμου του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη και χιλιάδες εισιτήρια έχουν γίνει «καπνός», δείγμα της δίψας που υπάρχει για το ευρωπαϊκό ταξίδι των «πράσινων».

Ο Τεττέη που είχε μείνει εκτός από το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 λόγω του ότι ήταν στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος, ενώ Λιβάι Γκαρσία, Ραστόντερ και Ντέσερς συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή από τον Νίστρουπ.

«Όλοι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει. Η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Όλοι οι παίκτες κι εγώ ξέρουμε τη κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ότι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΟΑΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίστρουπ.

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Υπενθυμίζεται ότι αν ο Παναθηναϊκός πάριε την πρόκριση στα playoffs, τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε, με τους Τσέχους να έχουν ηττηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League.