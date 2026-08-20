Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΟΦΗ και τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League - iefimerida.gr

Ώρα Ευρώπης για τον ΟΦΗ, με το πρώτο του παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League να τραβά τα βλέμματα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η πολυαναμενόμενη στιγμή για την πρεμιέρα του ΟΦΗ στο Europa League έφτασε και μετά τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και η κρητική ομάδα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ταξίδι το οποίο ευελπιστεί και θέλει να είναι... μακράς διάρκειας.

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Για το πρώτο βήμα πρόκρισης ο ΟΦΗ με ΤΣΣΚΑ

Ο ΟΦΗ υποδέχεται απόψε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Κι όλα αυτά με... σύμμαχο τον κόσμο του, με τον Χρήστο Κόντη να περιμένει γεμάτο γήπεδο, εκεί όπου αναμένονται 14.000 οπαδοί.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1. Ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού από τη βουλγαρική ομάδα, πάντως, το ευρωπαϊκό ταξίδι των Κρητικών δεν ολοκληρώνεται, καθώς έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την περασμένη σεζόν, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό. Οι Κρητικοί έχουν την αυτοπεποίθησή τους στα... ύψη καθώς προ ημερών πανηγυρίσαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς μετά τον θρίαμβό τους στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ.

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Χωρίς απουσίες ο ΟΦΗ -Μία για την ΤΣΣΚΑ

Ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Στην αντίπερα όχθη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ταξίδεψε στην Κρήτη με μία σημαντική απουσία. Ο Αλεχάντρο Πιεδραΐτα δεν βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ ο Κολομβιανός εξτρέμ δεν αναμένεται να αγωνιστεί ούτε στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Κόντης: «Θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα»

«Η ΤΣΣΚΑ έχει τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια και έχει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να ξέρουμε πως είναι το φαβορί από την άποψη της δυναμικής και της εμπειρίας. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε ευρωπαϊκή ιστορία και, σεβόμενοι τον αντίπαλο, θα δούμε πως μπορούμε να γράψουμε τις δικές μας σελίδες τις ευρωπαϊκές. Θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια που θα κριθούν στις λεπτομέρειες και στις δυναμικές μας.

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Ποια πίεση να υπάρχει. Έχουμε εξασφαλίσει το Conference League ήδη. Αποδείξαμε πως ό,τι πρόκληση υπάρχει την κυνηγάμε και την παλεύουμε. Αν περάσουμε στο Europa League θα είναι τεράστια επιτυχία. Θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας, όπως πάντα, και θα δούμε στο τέλος τι έχει γίνει. Αν τα καταφέρουμε θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο Χρήστος Κόντης.

