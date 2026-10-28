Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπεσίκτας - Ολυμπιακός στη Euroleague και Άρης - Τσεντεβίτα στο Eurocup - iefimerida.gr

Η εκτός έδρας «μάχη» του Ολυμπιακού με την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10).
Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague είναι σε εξέλιξη. Με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στην «μάχη» και να ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για μία αναμέτρηση υψηλής δυσκολίας με την Μπεσίκτας, αφού θα απουσιάσουν οι Μοντέρο, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ.
Ο αγώνας ανάμεσα στους Τούρκους και τους πρωταθλητές Ευρώπης θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Αθλητικές μεταδόσεις: Στο πρόγραμμα και το παιχνίδι του Άρη στο Eurocup
Εκτός από την Euroleague, υπάρχει και το Eurocup. Εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα Ολίμπια στο «Αλεξάνδρειο», με στόχο να πετύχει την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Το τζάμπολ θα γίνει στις 19:30, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports 4.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)
- 15:00 | Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλείας (Τένις)
- 17:00 | Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλείας (Τένις)
- 18:00 | ΣΠΟΡ FM TV3 – Κολοσσός H Hotels Collection - Ερόκσπορ (FIBA Europe Cup)
- 18:30 | Magenta Sport 7 – ATP 500 Βιέννης (Τένις)
- 19:00 | Novasports Start – Αθηναϊκός Qualco - Λάντες (EuroLeague Γυναικών)
- 19:00 | Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλείας (Τένις)
- 19:00 | ΣΠΟΡ FM TV5 – Τάρτου - Ηρακλής (FIBA Europe Cup)
- 19:00 | ΣΠΟΡ FM TV4 – ΒΕΦ Ρίγα - Μύκονος Betsson BC (FIBA Europe Cup)
- 19:00 | Mega News – Ολυμπιακός - Μερσίν (EuroCup)
- 19:30 | Novasports 4HD – Άρης - Τσεντεβίτα Ολίμπια (EuroCup)
- 19:30: | Novasports Prime – Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 20:00 | Novasports 5HD – Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές (EuroLeague)
- 21:00 | Novasports 6HD – Βιλερμπάν - Παρτίζαν (EuroLeague)21:00 | Magenta Sport 4 – Άλμπα Βερολίνου - Μπιλμπάο (Basketball Champions League)
- 21:00 | Magenta Sport 7 – ATP 500 Βιέννης (Τένις)
- 21:00 | Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλείας (Τένις)
- 21:30 | Novasports 3HD – Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)
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