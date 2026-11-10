Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάλκαν - ΠΑΟΚ για το Eurocup - iefimerida.gr

Η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπάλκαν για την 7η αγωνιστική του Eurocup ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/11).

«Φτωχό» είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (10/11), με τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Eurocup να ξεχωρίζει. Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούνται από τη Μπάλκαν στην Βουλγαρία, με μοναδικό στόχο να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 4-2.

Από την άλλη, οι Βούλγαροι βρίσκονται στην τελευταία θέση του ομίλου, «μετρώντας» έξι ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, με τους Θεσσαλονικείς να αποτελούν το μεγάλο φαβορί του αγώνα. Τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/11)

19.00: Μπάλκαν - ΠΑΟΚ - Novasports Prime

20.30: Μπουργκ - Μπούντουτσνοστ - Novasports 4

21.00: Ροστόκ - Τσεντεβίτα - Novasports Start

21.30: Μανρέσα - Μπόσνα - Novasports 5

21.30: Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ - MEGA