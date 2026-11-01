Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ για την Premier League και τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - iefimerida.gr

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ για την 9η αγωνιστική της Premier League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (1/11).
«Πλούσια» ποδοσφαιρική δράση την Κυριακή (1/11), με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» για την ένατη αγωνιστική της Premier League, στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Οι «κανονιέρηδες» έχουν την ευκαιρία να... στρογγυλοκαθίσουν στην κορυφή του πρωταθλήματος, αφού η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε από την Μπράιτον εντός έδρας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (1/11)
- 13.30: Κόμο - Βενέτσια - Serie A - Magenta Sport 1
- 15.00: Χετάφε - Σεβίλλη - La Liga - Magenta Sport 3 League
- 16.00: Λάτσιο - Κάλιαρι - Serie A - Magenta Sport 1
- 16.30: Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία - Bundesliga - Novasports 4
- 17.15: Ρασίνγκ - Ρεάλ Μαδρίτης - La Liga - Magenta Sport 4 League
- 18.30: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αμβούργο - Bundesliga - Novasports 3
- 18.30: Λίβερπουλ - Άρσεναλ - Premier League - Novasports Premier
- 21.45: Γιουβέντους - Νάπολι - Serie A - Magenta Sport 1
- 22.00: Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ - La Liga - Magenta Sport 3 League
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο