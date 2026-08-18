Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρώτη «μάχη» της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League - iefimerida.gr

Με... κιτρινόμαυρο χρώμα είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/8), όπου δεσπόζει το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, στη Σόφια, για τα playoffs του Champions League.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της την απώλεια του Super Cup και έχει στρέψει αποκλειστικά το βλέμμα της στη μεγάλη πρόκληση και στόχο που έχει μπροστά της για τη League Phase του Champions League, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας.

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Με Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ οι αθλητικές μεταδόσεις

Η ΑΕΚ θέλει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέφσκι και να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στη League Phase του Champions League από τη Βουλγαρία έχοντας τη ρεβάνς στο «σπίτι» της, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πρώτη της «μάχη» με τη Λέφσκι για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με κανάλι μετάδοσης το COSMOTE SPORT 1.

Μάλιστα, οι οπαδοί της Λέφσκι αναμένεται να... γεμίσουν για τα καλά το γήπεδο μιας και έχουν εξανεμιστεί ήδη 38.000 εισιτήρια. Λόγω της τεράστιας ζήτησης η βουλγαρική ομάδα εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς της, με συνολικά 1.536 νέες θέσεις να προστίθενται στη διάθεση του κόσμου. Τα εισιτήρια αφορούν τα μπλοκ 37 και 42 του «Γ» πετάλου, με τη ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων να περιορίζεται.

Οι δηλώσεις των προπονητών και τα αγωνιστικά

Στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με τη Λέφσκι προστέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, ο χαφ Κέρβιν Αριάγκα, εκτός ο Χρήστος Αλεξίου, ενώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλις. «Θα δώσουμε μάχη στην Αθήνα, για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Μόλις άρχισε η σεζόν.

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Πιστεύω στην ομάδα, στις μεταγραφές μας και στο παιχνίδι μας, το οποίο θα εξελιχθεί, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η βουλγαρική ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα λόγω απουσιών. Νοκ άουτ ο Μπουράς (βασικός μέσος), απουσιάζουν εδώ και καιρό Βούκιτς, Σανγκαρέ, Κιρίλοφ και Κάμντεμ, ενώ δεν θα αγωνιστεί ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Γκρούγιτς.

«Πιστεύουμε στη δύναμή μας, σεβόμαστε τον αντίπαλο και είμαστε ταπεινοί. Θα παίξουμε τον αγώνα αύριο χωρίς φόβο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάσκεθ, ενώ για την ΑΕΚ σχολίασε πως: «Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έπαιξαν καλά όλη τη σεζόν, τα πράγματα πήγαιναν καλά γι' αυτούς. Είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στιλ παιχνιδιού».