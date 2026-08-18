Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λεβαδειακός - Asteras AKTOR με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος - iefimerida.gr

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8) περιλαμβάνουν και τη «μάχη» ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Astera AKTOR για τον β' προκριματικό του Κυπέλλου Ελλάδoς.

Η δράση των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται και στο σημερινό πρόγραμμα τα βλέμματα τραβά η «σουπερλιγκάτη» κόντρα μεταξύ του Λεβαδειακού και του Astera AKTOR που θα «παλέψουν» για ένα εισιτήριο στη League Phase της διοργάνωσης, εκεί όπου έχουν ήδη προκριθεί από χθες, Άρης, ΑΕΛ και Βόλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με... άρωμα Κυπέλλου οι αθλητικές μεταδόσεις

Το πρώτο επίσημο ματς της νέας αγωνιστικής περιόδου δίνουν Λεβαδειακός και Asteras AKTOR, δυο ομάδες που κοντράρονται ούτως η άλλος στη Super League και γνωρίζουν καλά η μια την άλλη. Πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος, θα αναμετρηθούν και στο Κύπελλο Ελλάδος, με το διακύβευμα να είναι μεγάλο μιας και ο νικητής προκρίνεται στη League Phase, ενώ ο ηττημένος αποχαιρετά πρόωρα από τη διοργάνωση.

Στις 21:00 έχει οριστεί η αναμέτρηση με κανάλι μετάδοσης τον ΣΚΑΪ. Τονίζεται ότι στο σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδος, υπάρχουν ακόμη δύο παιχνίδια τα οποία δεν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά, και συγκεκριμένα το Ατρόμητος - Πύργος και Πανσερραϊκός - Πανθρακικός.

Δεσπόζει το Champions League στις αθλητικές μεταδόσεις

Πέρα από τη «μονομαχία» της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στη Σόφια, για τα playoffs του Champions League, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην Κωνσταντινούπολη Φενερμπαχτσέ και Λιόν, ενώ η Ντινάμο Ζάγκρεμ φιλοξενεί στην έδρα της τη νορβηγική Βίκινγκ. Για τους λάτρεις του τένις, στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η δράση στο τουρνουά του Σινσινάτι, εκεί όπου πλέον δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον μιας και αποκλείστηκαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.