Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κηφισιά - Ολυμπιακός για τη Super League και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι - iefimerida.gr

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τη Super League, σε έναν αγώνα που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/10).

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ανοίγει η... αυλαία της ένατης αγωνιστικής στη Super League, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Κηφισιά και Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υποδέχεται τους «ερυθρόλευκους», θέλοντας να συνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις και να τους βάλει... δύσκολα.

Από την άλλη, η ομάδα του Ιμανόλ Αλκγουαθίλ βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Μπορεί το ντεμπούτο του Βάσκου τεχνικού να έγινε με το... αριστερό, όμως έκτοτε οι Πειραιώτες «μετράνε» μόνο νίκες, μεταξύ των οποίων και το 3/3 στη League Phase του Europa League.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η σέντρα θα γίνει στις 19:00 και το παιχνίδι θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 1 League.

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