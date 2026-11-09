 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καλαμάτα - ΠΑΟΚ για τη Volley League - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καλαμάτα - ΠΑΟΚ για τη Volley League

Στιγμιότυπο από παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Volley League
Στιγμιότυπο από παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Volley League / EUROKINISSI / ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Φτωχό» είναι το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (9/11), καθώς η δράση σταματάει, λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Η δράση είναι «φτωχή» τη Δευτέρα (9/11), καθώς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας δεν είναι... γεμάτες, αφού το ποδόσφαιρο των συλλόγων κάνει «παύση», λόγω της διακοπής για την εθνικές ομάδες και το Nations League. Ωστόσο, υπάρχουν στο πρόγραμμα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Στις 17:15, το Πανόραμα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα Α1 Γυναικών στο χάντμπολ, σε παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Από το ίδιο κανάλι θα καλυφθεί και η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον ΠΑΟΚ για τη Volley League, στις 19:30.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (9/11)

17:15 Πανόραμα - ΠΑΟΚ Χάντμπολ Γυναικών ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19:30 Καλαμάτα - ΠΑΟΚ Volley League ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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