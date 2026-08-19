Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καλαμάτα - Παναιτωλικός στο Κύπελλο, τα playoffs του Champions League και La Liga - iefimerida.gr

Φουλ η ποδοσφαιρική δράση στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις με Καλαμάτα - Παναιτωλικό στο Κύπελλο Ελλάδος, πρεμιέρα Ατλέτικο στη La Liga και playoffs Champions League.

Γεμάτο από ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις το πρόγραμμα των σημερινών (19/8) αθλητικών μεταδόσεων, με πέντε ακόμη ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και το Καλαμάτα - Παναιτωλικός να δεσπόζει.

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Κύπελλο, La Liga και Champions League

ΑΕΛ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Λεβαδειακός έχουν προκριθεί στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Η Καλαμάτα, που θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής στα μεγάλα σαλόνια της Super League, θα κάνει… πρόβα της κατηγορίας απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον νικητή να συνεχίζει και τον ηττημένο να αποχαιρετά πρόωρα τη διοργάνωση. Στις 17:15 η σέντρα, με κανάλι μετάδοσης τον ΣΚΑΪ.

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με ένα παιχνίδι στη La Liga και τέσσερις αγώνες στα playoffs του Champions League. Στις 22:00 η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στο «Μετροπολιτάνο» τη Μάλαγα, με τους «ροχιμπλάνκος» να θέλουν να κάνουν πρεμιέρα με το δεξί στο ισπανικό πρωτάθλημα και να στοχεύσουν πιο ψηλά τη νέα σεζόν. Από το COSMOTE SPORT 7 η τηλεοπτική κάλυψη.

Για τα playoffs του Champions League, την ίδια ώρα, το COSMOTE SPORT 5HD θα μεταδώσει το Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ, το COSMOTE SPORT 4HD το Σλόβαν Μπρατισλάβα - Τσέλιε, το COSMOTE SPORT 2HD το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ και το COSMOTE SPORT 3HD το Σέλτικ - Λίντσερ το οποίο θα μεταδοθεί και από το Mega.