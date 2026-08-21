Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Άρσεναλ του Τζόλη στην Premier League, την ευρωπαϊκή δράση και το Τσεχία - Ελλάδα - iefimerida.gr

Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με την Άρσεναλ του Τζόλη να κάνει πρεμιέρα στην Premier League, ενώ δράση υπάρχει σε La Liga και βόλεϊ γυναικών.

Μετά από μια εβδομάδα γεμάτη από Champions, Europa και Conference League, η δράση περνά σε… ρυθμούς πρωταθλημάτων, με άπαντες να αδημονούν για το αν ο Μικέλ Αρτέτα δώσει φανέλα βασικού στον Χρήστο Τζόλη στον αγώνα πρεμιέρας της πρωταθλήτριας Άρσεναλ στην Premier League.

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Με Άρσεναλ, Τζόλη και La Liga η ποδοσφαιρική δράση

Στις 22:00, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, η οποία θέλει να υπερασπιστεί το «στέμμα» της, φουλάρει στο να κάνει πρεμιέρα με το... δεξί στην Premier League όπου και υποδέχεται στο «Emirates» μπροστά στο κοινό της την Κόβεντρι, λίγο μετά τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με την κατάκτηση του Community Shield.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Premier League, με τον Χρήστο Τζόλη να τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα και να διεκδικεί θέση βασικού με τα όσα... μαγικά κάνει στο χορτάρι. Την ίδια ώρα, στο COSMOTE SPORT 7HD, η Μπέτις υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ένα δυνατό παιχνίδι για τη La Liga.

Στη «μάχη» του Ευρωπαϊκού η Εθνική βόλεϊ γυναικών

Το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνεται στην Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, η οποία ξεκινά την προσπάθειά της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

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Η Ελλάδα συμμετέχει για 8η φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και κάνει πρεμιέρα απέναντι στην οικοδέσποινα του Β’ ομίλου, Τσεχία, με το πρώτο σερβίς να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, με κάναλι μετάδοσης την ΕΡΤ1.

Η αναμέτρηση με την Τσεχία έχει, μάλιστα, ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στην οποία οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες, καθώς μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το 2019.

Η Τσεχία είχε μείνει εκτός τελικής φάσης τότε, ένας αποκλεισμός που αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάννη Αθανασόπουλο. Με τον Έλληνα προπονητή στον πάγκο της, η Τσεχία έφτασε μέχρι την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό του 2023 και πλέον αποτελεί μία ιδιαίτερα υπολογίσιμη δύναμη.

«Χωρίς φόβο η Ελλάδα» για τον Απόστολο Οικονόμου

Τα προβλήματα δεν έλειψαν από την προετοιμασία της Εθνικής, με σημαντικές απουσίες να προκύπτουν ακόμη και λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση για την Τσεχία. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική ομάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως ξέρει να αφήνει στην άκρη τις δυσκολίες και να παλεύει κάθε παιχνίδι μέχρι τέλους.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου, αναγνώρισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της πρεμιέρας, αλλά στάθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η Εθνική μέσα από τις συνεχόμενες παρουσίες της στις μεγάλες διοργανώσεις.

«Η Τσεχία είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα που έχει εξελιχθεί με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και έχει αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα είναι το φαβορί και παίζοντας στην έδρα τους έχουν έναν λόγο παραπάνω, αλλά το ότι εμείς σαν ομάδα έχουμε παίξει στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά ή στο Παγκόσμιο μας έχει βοηθήσει να μπαίνουμε χωρίς φόβο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Ανδρών – Πετρούνιας Ενόργανη Γυμναστική

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

21:00 ΕΡΤ1 Τσεχία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λωζάνη

21:48 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Diamond League – Τεντόγλου Στίβος

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22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Κόβεντρι Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι