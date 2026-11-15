 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου και Nations League
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου και Nations League

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Άρης υπέταξε τον Παναθηναϊκό AKTOR
Οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν / Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στην Θεσσαλονίκη για την έβδομη αγωνιστική της Basket League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/11).

Μπορεί τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο να έχουν διακοπεί λόγω του Nations League, ωστόσο η... δράση δεν σταματάει! Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ξεχωρίζει αναμφίβολα το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό, με τους «κίτρινους» να υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» στο Αλεξάνδρειο για την έβδομη αγωνιστική της Basket League.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «μετράει» ρεκόρ 5-1 στο πρωτάθλημα, ενώ εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στο 6-0. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά, τόσο από τον ΣΚΑΪ, όσο και από το ΣΠΟΡ FM TV3.

Λίγες ώρες νωρίτερα και, συγκεκριμένα, στις 13:00, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κάνει την έκπληξη, φεύγοντας με το «διπλό» από το «Telekom Center Athens». Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV1.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/11)

  • 13.00: Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου - ΣΠΟΡ FM TV1
  • 14.45: Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' - ΕΡΤ SPORTS 2
  • 16.00: Κύπρος - Μαυροβούνιο - Novasports Prime
  • 17.30: Άρης - Ολυμπιακός - ΣΚΑΙ
  • 19.00: Λευκορωσία - Αλβανία - Novasports Prime
  • 19.00: Φινλανδία - Άγιος Μαρίνος - Novasports Start
  • 20.00: Φιλαδέλφεια Σίξερς - Ιντιάνα Πέισερς - Magenta Sport 5
  • 21.45: Ισπανία - Αγγλία - Novasports Prime
  • 21.45: Βέλγιο - Ιταλία - Novasports 3
  • 21.45: Κροατία - Τσεχία - Novasports 4
  • 21.45: Γαλλία - Τουρκία - Novasports 2
  • 23.00: Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς - Magenta Sport 4
Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αθλητικές μεταδόσεις Basket League Ολυμπιακός Αρης Παναθηναϊκός Κολοσσός Ρόδου

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα