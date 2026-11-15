Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου και Nations League

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στην Θεσσαλονίκη για την έβδομη αγωνιστική της Basket League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/11).

Μπορεί τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο να έχουν διακοπεί λόγω του Nations League, ωστόσο η... δράση δεν σταματάει! Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ξεχωρίζει αναμφίβολα το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό, με τους «κίτρινους» να υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» στο Αλεξάνδρειο για την έβδομη αγωνιστική της Basket League.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «μετράει» ρεκόρ 5-1 στο πρωτάθλημα, ενώ εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στο 6-0. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά, τόσο από τον ΣΚΑΪ, όσο και από το ΣΠΟΡ FM TV3.

Λίγες ώρες νωρίτερα και, συγκεκριμένα, στις 13:00, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κάνει την έκπληξη, φεύγοντας με το «διπλό» από το «Telekom Center Athens». Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV1.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/11)