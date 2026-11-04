Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League - iefimerida.gr

Το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).
Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, καθώς η πρωταθλήτρια Ελλάδας δίνει την Τετάρτη (4/11) το παιχνίδι που περίμεναν περισσότερο από κάθε άλλο οι φίλοι της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» για το Champions League, σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Η σέντρα στο ιστορικό παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά τόσο από το MEGA, όσο και από το Magenta Sport 2.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)
- 19:45 – Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (Magenta Sport 5)
- 19:45 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (Magenta Sport 2)
- 19:45 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (MEGA)
- 22:00 – Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (Magenta Sport 5)
- 22:00 – Πόρτο – Νάπολι (Magenta Sport 4)
- 22:00 – PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (Magenta Sport 9)
- 22:00 – Λανς – Κόμο (Magenta Sport 8)
- 22:00 – Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (Magenta Sport 7)
- 22:00 – Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μπέτις (Magenta Sport 3)
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