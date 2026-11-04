 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League

Λούκα Γιόβιτς και Λόβρο Μάγερ πανηγυρίζουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης
Λούκα Γιόβιτς και Λόβρο Μάγερ πανηγυρίζουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).

Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, καθώς η πρωταθλήτρια Ελλάδας δίνει την Τετάρτη (4/11) το παιχνίδι που περίμεναν περισσότερο από κάθε άλλο οι φίλοι της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» για το Champions League, σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η σέντρα στο ιστορικό παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά τόσο από το MEGA, όσο και από το Magenta Sport 2.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)

  • 19:45 – Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (Magenta Sport 5)
  • 19:45 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (Magenta Sport 2)
  • 19:45 – ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (MEGA)
  • 22:00 – Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (Magenta Sport 5)
  • 22:00 – Πόρτο – Νάπολι (Magenta Sport 4)
  • 22:00 – PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (Magenta Sport 9)
  • 22:00 – Λανς – Κόμο (Magenta Sport 8)
  • 22:00 – Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (Magenta Sport 7)
  • 22:00 – Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μπέτις (Magenta Sport 3)
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