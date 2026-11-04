Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League - iefimerida.gr

Το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11).

Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, καθώς η πρωταθλήτρια Ελλάδας δίνει την Τετάρτη (4/11) το παιχνίδι που περίμεναν περισσότερο από κάθε άλλο οι φίλοι της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» για το Champions League, σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η σέντρα στο ιστορικό παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά τόσο από το MEGA, όσο και από το Magenta Sport 2.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11)