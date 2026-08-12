Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς - iefimerida.gr

Στις σημερινές (12/8) αθλητικές μεταδόσεις τα βλέμματα στρέφονται στο Παγκρήτιο, εκεί όπου ΑΕΚ και ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Super Cup.

Η μεγάλη στιγμή για να κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ελλάδα έφτασε, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ να ετοιμάζονται να κονταροχτυπηθούν στον τελικό του Super Cup για να προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους μια ακόμη κούπα και να κάνουν ιδανικό ξεκίνημα στη χρονιά λίγο πριν ριχτούν στη... μάχη της Ευρώπης.

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Με ΑΕΚ - ΟΦΗ στο Super Cup οι αθλητικές μεταδόσεις

Από το κανάλι του ΣΚΑΪ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ο μεγάλος τελικός του Super Cup, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 20:00. Με τους οπαδούς και των δύο ομάδων η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, που θα έχουν περίπου από 8.000 εισιτήρια η κάθε ομάδα και τους φιλάθλους της «Ένωσης» να έχουν εξαφανίσει όλα τα... μαγικά χαρτάκια και να κάνουν «κιτρινόμαυρη» απόβαση στο Ηράκλειο.

Στο αγωνιστικό, η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι στην ευχάριστη θέση να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του και τις νέες μεταγραφές της ομάδας του στη διάθεσή του. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ είναι νοκ άουτ για τον ΟΦΗ, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιες θα είναι οι επιλογές των δυο προπονητών με τους νέους παίκτες, μιας και με τους νέους κανονισμούς η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στην αρχική της ενδεκάδα δύο παίκτες που θα είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά.

«Θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή και συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές που θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλα τα 90 λεπτά και εκείνος που θα πολεμήσει για κάθε μπάλα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

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Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, απέναντι στην ΑΕΚ που έχει αγωνιστεί σε πολλούς τελικούς, δεν μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει, διεκδικώντας τίτλους. Το ότι πήραμε πέρσι το Κύπελλο δεν θεωρώ ότι μας βάζει πίεση, ούτε εγώ θέλω να δημιουργώ πίεση στους παίκτες μου».