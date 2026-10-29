«Πού είναι ο σεβασμός;» -Έξαλλοι οι οπαδοί της Ρεν με την αλλαγή ώρας στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Εuropa League - iefimerida.gr

Στα... κάγκελα οι οπαδοί της Ρεν με την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς αρκετοί κινδυνεύουν να χάσουν το παιχνίδι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η απόφαση για την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης της Ρεν με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, με τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας να ξεσπούν κατά της UEFA και να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τους φιλάθλους.

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Η μεταφορά του αγώνα σε απογευματινή ώρα, μέσα στην εργάσιμη ημέρα, έχει φέρει σε δύσκολη θέση αρκετούς φίλους της Ρεν, οι οποίοι είχαν ήδη οργανώσει το πρόγραμμά τους προκειμένου να βρεθούν στις εξέδρες του Roazhon Park.

Το γεγονός ότι πολλοί δεν θα μπορέσουν τελικά να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση έχει πυροδοτήσει κύμα δυσαρέσκειας, με τις αντιδράσεις να εκφράζονται τόσο στα γαλλικά ΜΜΕ όσο και στα social media.

Η απόφαση της UEFA που έκανε... έξαλλο τον κόσμο της Ρεν

Η UEFA όρισε την αναμέτρηση της Ρεν με τον Ολυμπιακό για την Τετάρτη (4/11), στις 16:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), στο Roazhon Park, αλλάζοντας τον αρχικό προγραμματισμό λόγω των κινητοποιήσεων στη Γαλλία και των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης.

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Η συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή με θετικό τρόπο από την πλευρά των φιλάθλων της γαλλικής ομάδας. Για πολλούς, η διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού αγώνα τόσο νωρίς το απόγευμα δημιουργεί σοβαρά εμπόδια, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παρουσία τους στο γήπεδο.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν άδεια από την εργασία τους, αλλά και εκείνους που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια, έχοντας υπολογίσει διαφορετικά τα δεδομένα της αναμέτρησης.

«Πού είναι ο σεβασμός;» - Το ξέσπασμα των φιλάθλων

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του 33χρονου οπαδού της Ρεν, Ρομέν, ο οποίος μίλησε στο Euronews, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να κρύβει την απογοήτευσή του.

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«Κατανοώ τους περιορισμούς που σχετίζονται με την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω της προγραμματισμένης απεργίας, αλλά θα ήταν προτιμότερη μία ώρα πιο κατάλληλη για τους ανθρώπους που εργάζονται. Ένας αγώνας στις 16:30, ημέρα Τετάρτη, δεν είναι εύκολος για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως μπορεί να συνεννοηθεί με τον εργοδότη του, ώστε να δώσει το «παρών» στο γήπεδο, ωστόσο υπογράμμισε ουσιαστικά πως δεν έχουν όλοι οι φίλαθλοι την ίδια δυνατότητα ευελιξίας.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση του Κεντέν, ο οποίος εξέφρασε μέσω του X την οργή του, καθώς είχε ήδη πληρώσει εισιτήριο για έναν αγώνα που πλέον ενδέχεται να μην μπορέσει να παρακολουθήσει.

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«16:30; Πού είναι ο σεβασμός; Σκεφτήκατε τους ανθρώπους που εργάζονται; Εκείνους που αγόρασαν τα εισιτήριά τους εκ των προτέρων;», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο που αποτυπώνει το κλίμα δυσαρέσκειας στις τάξεις των οπαδών της Ρεν.

Άλλοι φίλαθλοι στάθηκαν επίσης στην αντιμετώπιση που έχουν από τις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας την άποψη πως για ακόμη μία φορά το κοινό βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η απεργία στη Γαλλία και το παρασκήνιο της αλλαγής

Πίσω από την αλλαγή του προγράμματος βρίσκονται οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα έχουν απευθύνει κάλεσμα για γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Οι κινητοποιήσεις και οι αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις αρμόδιες αρχές, επηρεάζοντας και τον προγραμματισμό αθλητικών αναμετρήσεων.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ είχαν προγραμματιστεί και νέες κινητοποιήσεις για τις 31 Οκτωβρίου.

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Παράλληλα, οι αναφορές του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στους κινδύνους νέων επεισοδίων έχουν ενισχύσει την επιφυλακή των αρχών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή της ώρας του αγώνα με τον Ολυμπιακό παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα των ζητημάτων ασφαλείας.