Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα και πότε στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στη Stoiximan Super League είναι γεγονός, καθώς τον επόμενο Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει πρεμιέρα.

Ταυτόχρονα με την έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026/27 οι ελληνικές ομάδες φορτσάρουν για να κλείσουν κενά και να προσθέσουν πινελιές στα ρόστερ, καθώς πλησιάζουμε σιγά - σιγά στην ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

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