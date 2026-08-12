 Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα και πότε στην Ευρώπη - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα και πότε στην Ευρώπη

Ο Λιβάι Γκάρσια στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Λιβάι Γκάρσια στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στη Stoiximan Super League είναι γεγονός, καθώς τον επόμενο Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει πρεμιέρα.

Ταυτόχρονα με την έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026/27 οι ελληνικές ομάδες φορτσάρουν για να κλείσουν κενά και να προσθέσουν πινελιές στα ρόστερ, καθώς πλησιάζουμε σιγά - σιγά στην ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

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